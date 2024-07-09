國防部：中共對台滲透威脅 不亞於飛彈機艦
一名海軍上士因財務問題遭中國吸收，國防部今天表示，此案是由保防單位執行反情報過程中發覺異常立即通報應處。近年中共對台的滲透作為，確實已對國軍形成威脅，且這種威脅程度不亞於飛彈、機艦威脅。
媒體報導，調查局查出，海軍新訓中心陳姓上士因欠錢，被中國情報人員吸收為共諜，利用職務之便在宜蘭、屏東等地以手機偷拍海軍人事、訓練、基地照片等機密資料，且四度洩漏給中國情報人員、獲利新台幣17萬元，高檢署已依「陸海空軍刑法」、「貪汙治罪條例」起訴。
國防部上午舉行記者會，發言人孫立方少將表示，案件已進入司法程序，此案由部隊保防官兵執行反情報過程發現異常，立即通報國安團隊並綿密合作。
孫立方強調，近年中共對台的滲透，確實對國軍形成威脅，這種威脅程度不亞於飛彈、機艦。也因此，國軍在保防教育及反情報機制均強化與國安團隊的聯防機制，不管是官兵檢舉、保防機制的運作，近年有很多共諜案其實是由內部發覺，已凸顯反滲透教育的成效。
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