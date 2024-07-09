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確保戰力延續 軍方：分散屯儲彈藥於民間有必要性

中央社／ 台北9日電

漢光演習將至，此次將「前推預置、分區屯儲」方式預儲彈藥等重要軍品，外傳演習時屯放地包括地方宮廟。國防部今天強調，敵情狀況提升時應持續建構全民國防，為使戰場有足夠彈藥，仍有分散屯儲必要性。

國軍漢光40號實兵演習定22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練。

國防部上午舉行「漢光40號實兵演練及萬安47號演習」說明記者會，作計室聯合作戰處長董冀星少將提到，各類重要軍品、物資整補採「前推預置、分區屯儲」方式，預屯於部隊周邊戰術地區，藉由堅固建物或地下化設施，降低遭敵集中攻擊造成的損壞，及運輸與整補之風險，提升部隊作戰持續力。

由於日前外傳軍方有意在演習期間，將彈藥等物資預屯於宮廟等處，引起外界討論。後次室軍品整備處長陳春忠少將進一步說明，當敵情狀況提升時，應持續建構全民國防，為了使國軍在戰場上獲得足夠彈藥，仍有分散屯儲的必要性。

陳春忠強調，藉由平時的演練去熟悉戰場環境，能強化防衛作戰的後勤韌性。

國軍 國防部 槍砲彈藥 漢光演習

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