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影／台東關山台9線建戰備道 饒慶鈴率鎮民抗議國防部毀良田

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台東縣長饒慶鈴、立委黃建賓、黃仁、鄭天財、關山鎭長彭成豐及近百名台東關山鄉親，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，指國防部擬於台東縣關山鎮規畫設置戰備道，所預定位置將破壞大面積良田，衝擊農民生計呼籲政府重新規畫。

國防部計畫在拓寬後的台9線關山路段興建戰備跑道，對此台東縣長饒慶鈴表示，台東縣關山鎮興建戰備跑道是在台9線拓寬當中才知道，給關山鎭民帶來很大的恐慌，饒慶鈴強調不反對國防，及協助國家維護國家安全，但期待國防部不要草率、粗暴的決定，不聽取民意。饒慶鈴建議不應該毁壞良田，而捨棄僅有5公里之外的卑南西堤岸。提議在卑南西堤岸來做戰備跑道，不是不可行，相信現在的工程技術絕對可行，請國防部再三思量，強調民生、國防同樣重要，請國防部再三斟酌考慮民意。

台東縣長饒慶鈴（中）、立委黃建賓（左一）、黃仁（右一）上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會。饒慶鈴表示戰備跑道不應該毁壞良田，而捨棄僅有5公里之外的卑南西堤岸，提議在卑南西堤岸來做戰備跑道。記者黃義書／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、立委黃建賓（左一）、黃仁（右一）上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會。饒慶鈴表示戰備跑道不應該毁壞良田，而捨棄僅有5公里之外的卑南西堤岸，提議在卑南西堤岸來做戰備跑道。記者黃義書／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）、立委黃建賓、黃仁、鄭天財、關山鎭長彭成豐及近百名台東關山鄉親，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，指國防部擬於台東縣關山鎮規畫設置戰備道，所預定位置將破壞大面積良田，衝擊農民生計呼籲政府重新規畫。記者黃義書／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）、立委黃建賓、黃仁、鄭天財、關山鎭長彭成豐及近百名台東關山鄉親，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，指國防部擬於台東縣關山鎮規畫設置戰備道，所預定位置將破壞大面積良田，衝擊農民生計呼籲政府重新規畫。記者黃義書／攝影
近百名台東關山鄉親在縣長、立委的陪同下，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，反對台東縣關山鎮的台9線興建戰備跑道。記者黃義書／攝影
近百名台東關山鄉親在縣長、立委的陪同下，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，反對台東縣關山鎮的台9線興建戰備跑道。記者黃義書／攝影
近百名台東關山鄉親在縣長、立委的陪同，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，反對台東縣關山鎮的台9線興建戰備跑道。記者黃義書／攝影
近百名台東關山鄉親在縣長、立委的陪同，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用毀良田」記者會，反對台東縣關山鎮的台9線興建戰備跑道。記者黃義書／攝影

國防部 農民 饒慶鈴 黃建賓

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