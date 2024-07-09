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漢光演習將登場 軍方首發參演官兵ROE交戰規則小卡
國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部先前宣示，將依照共軍犯台的可能行動發展想定，把「交戰規則與國際法」列為重點，並且規劃製作交戰規則（小卡）供官兵隨身攜帶。國防部今天首次公布ROE「交戰規則攜行卡」範例，明訂官兵可交戰以及應保護的對象。
國防部法律司人權保障處處長余健昌少將解釋，「交戰規則攜行卡」分為正反兩面，第一部分說明官兵可攻擊、交戰的對象，其次是官兵應該保護的對象，背面為國際武裝衝突法及國際人道法的相關普世原則，如比例原則、區別原則和人道原則等等，提醒官兵作戰時應注意的國際法注意事項。
余健昌說明，攜行卡正面另訂有「特殊任務交戰規則」，是授權作戰部隊第一線官兵依據當次任務及個人所在部位、工作來填選規定。
作計室聯戰處處長董冀星少將表示，ROE推廣是持續性教育，從兵推階段就藉由指參作業對指揮官層級進行教育，實兵階段從六月份已編成推廣小組，編組專業人員到各旅級單位，了解交戰小卡的製作是否符合要求，目前還在持續推廣中。
懂冀星說，教育官兵時強調「開戰時什麼狀況可使用武器」以及「開戰後哪些人、組織不能使用武器」等兩大原則，讓官兵淺顯易懂，再配合小卡應可達成預期目標。董冀星補充，記者會公布為攜行卡範例，針對不同部隊、任務、作戰環境製作有不同卡片。
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