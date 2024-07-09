快訊

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

籃球／新聯盟再減隊！台鋼獵鷹宣布轉戰PLG

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光演習將登場 軍方首發參演官兵ROE交戰規則小卡

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
時近漢光實兵操演，國軍各部隊都已在負責接戰轄區內實施戰場經營，圖為八軍團日前在台南喜樹沙灘構築好包括防波塊等多重阻絕設施。 圖／聯合報系資料照片
時近漢光實兵操演，國軍各部隊都已在負責接戰轄區內實施戰場經營，圖為八軍團日前在台南喜樹沙灘構築好包括防波塊等多重阻絕設施。 圖／聯合報系資料照片

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部先前宣示，將依照共軍犯台的可能行動發展想定，把「交戰規則與國際法」列為重點，並且規劃製作交戰規則（小卡）供官兵隨身攜帶。國防部今天首次公布ROE「交戰規則攜行卡」範例，明訂官兵可交戰以及應保護的對象。

國防部法律司人權保障處處長余健昌少將解釋，「交戰規則攜行卡」分為正反兩面，第一部分說明官兵可攻擊、交戰的對象，其次是官兵應該保護的對象，背面為國際武裝衝突法及國際人道法的相關普世原則，如比例原則、區別原則和人道原則等等，提醒官兵作戰時應注意的國際法注意事項。

余健昌說明，攜行卡正面另訂有「特殊任務交戰規則」，是授權作戰部隊第一線官兵依據當次任務及個人所在部位、工作來填選規定。

作計室聯戰處處長董冀星少將表示，ROE推廣是持續性教育，從兵推階段就藉由指參作業對指揮官層級進行教育，實兵階段從六月份已編成推廣小組，編組專業人員到各旅級單位，了解交戰小卡的製作是否符合要求，目前還在持續推廣中。

懂冀星說，教育官兵時強調「開戰時什麼狀況可使用武器」以及「開戰後哪些人、組織不能使用武器」等兩大原則，讓官兵淺顯易懂，再配合小卡應可達成預期目標。董冀星補充，記者會公布為攜行卡範例，針對不同部隊、任務、作戰環境製作有不同卡片。

漢光演習前夕，軍方公布ROE「交戰規則攜行卡」範例。圖／國防部提供
漢光演習前夕，軍方公布ROE「交戰規則攜行卡」範例。圖／國防部提供
漢光演習前夕，軍方公布ROE「交戰規則攜行卡」範例。圖／國防部提供
漢光演習前夕，軍方公布ROE「交戰規則攜行卡」範例。圖／國防部提供

人權 共軍 國軍 國防部 演習 漢光

延伸閱讀

饒慶鈴與藍委同喊護良田 要求國防部重規畫關山戰備道

赴澎湖拍攝漢光演習 陸軍導演官未上場突猝死

漢光40號演習 7月22日起連續5天4夜跨晝夜操演

國防部大搞戰略溝通 漢光40T恤和乖乖成亮點

相關新聞

一年義務役投入參演漢光演習 萬安演習同步登場

國軍年度漢光40號演習將從7月22日至26日進行5天4夜操演，軍方表示，今年恢復一年期義務役至今，累積已有14梯次約10...

影／台東關山台9線建戰備道 饒慶鈴率鎮民抗議國防部毀良田

台東縣長饒慶鈴、立委黃建賓、黃仁、鄭天財、關山鎭長彭成豐及近百名台東關山鄉親，上午在立法院舉行「國防部草率粗暴 堤岸不用...

漢光演習將登場 軍方首發參演官兵ROE交戰規則小卡

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部先前宣示，將依照共軍犯台的可能行動發展想定，把「交戰規...

饒慶鈴與藍委同喊護良田 要求國防部重規畫關山戰備道

國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規畫關山戰備道，引發地方反彈。國民黨立委黃建賓、鄭天財、黃仁指出，該選址缺乏溝...

關山戰備道東移避免破壞農地？ 軍方：經評估不適合

軍方計畫在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議，縣長饒慶齡今天親自率領鄉親北上立法院陳情。國防部回應表示，關山戰備道是...

錄影穿軍服勉國軍 賴清德：發揮不對稱戰力 以少勝多案例很多

賴清德總統日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。