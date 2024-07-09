饒慶鈴與藍委同喊護良田 要求國防部重規畫關山戰備道

國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規畫關山戰備道，引發地方反彈。國民黨立委黃建賓、鄭天財、黃仁指出，該選址缺乏溝通，恐破壞大面積良田，衝擊農民生計。台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐及近百名關山鄉親、在地民代也專程北上，要求國防部重新規畫戰備道新地點。

黃建賓指出，政府高官在台北吹著冷氣、規劃政策，「完全不溝通，就要硬蓋一條關山戰備道，破壞我們家園。」不管台東縣關山鎮鄉親喊得多大聲，政府都沒聽到，因此鄉親必須專程來到台北，靠自己的力量發聲，「人民大聲點，政府才聽得見。」

黃建賓提到，台東關山鄉親有四點訴求，首先是「顧生計，護良田，反對戰備道破壞家園。」他今年3月在立法院質詢時就表達絕對支持國防安全，但不能在缺乏溝通，沒有妥善規畫下，硬蓋關山戰備道，尤其蓋的地點就在關山鎮大片良田上，這是鄉親世世代代賴以為生的耕作地，也是台灣相當重要的糧倉，一旦蓋下去，將衝擊許多農民的生計，造成「良田破碎，農業倒退。」

「糧倉是戰備物資，不能餓肚子上戰場。」黃建賓接著說，糧食不只是必要民生物資，更是必要戰備物資，如果還沒打仗，光蓋一條戰備道就先破壞花東重要糧倉，「這合理嗎？難道要餓肚子上戰場？」

黃建賓提到，第三項訴求是「景觀大道變戰備道，台東人不是二等公民」，國防部說關山戰備道是配合公路局台9線景觀大道工程規劃，但該工程官網上的規畫理念寫著要創造結合「安全、景觀、人本、生態」的新公路，現在卻先破壞「景觀、人本、生態」，尤其目前工程拓寬路段主要在花蓮，台東幾乎沒受惠，戰備道卻還放在台東，難道政府是把台東當作二等公民？

黃建賓最後提到，他3月質詢過官員，國防部卻到7月才在地方辦說明會，「請問這四個月，政府在做什麼？」關於戰備道的規畫設計，涉及國防部與交通部的權責，必須要重新規畫地點，並且充分跟地方溝通，「不能只給地方一個方案，就要地方吞下去。」