快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關山戰備道東移避免破壞農地？ 軍方：經評估不適合

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方規劃配合台九線拓寬工程在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議。圖為漢光37號演習佳冬戰備道戰機起降演練。記者劉學聖／攝影
軍方規劃配合台九線拓寬工程在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議。圖為漢光37號演習佳冬戰備道戰機起降演練。記者劉學聖／攝影

軍方計畫在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議，縣長饒慶齡今天親自率領鄉親北上立法院陳情。國防部回應表示，關山戰備道是配合公路局的台九線拓寬工程，面對民眾質疑已經開過2場說明會及協調會，會根據民意審慎評估。對於地方建議戰備道東移到卑南溪堤岸，軍方表示經評估並不適合。

空軍司令部表示，軍方配合公路局的拓寬計畫，在既有方案且影響民生最小範圍內，請公路局將「台東地區戰備跑道需求」納入規劃，以因應未來敵情威脅。

空軍參謀長王德揚指出，為了尊重地方民意，軍方已於日前配合台東縣政府在關山地區舉行2次協調會及2次說明會，以化解民眾疑義，後續將參採民意反映情況，審慎評估。

針對關山鎮長彭成豐建議軍方將戰備道東移5公里到卑南溪堤岸，就可避免破壞當地農地稻田，王德揚表示，軍方是配合公路局既定的台九線拓寬工程進行評估作業，根據評估，不適合東移。

台東 國防部 空軍

延伸閱讀

基隆山崩路段修復邊坡 視狀況雙向封閉、每次不逾15分鐘

「窮人的高速公路」苗栗玄寶大橋施工 全線封閉14天

說好改善彰化市彰水路口？春節至今仍留交通錐未完工

懷舊「金馬號」客車廂花蓮現蹤 公路局台9線展覽今開幕

相關新聞

關山戰備道東移避免破壞農地？ 軍方：經評估不適合

軍方計畫在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議，縣長饒慶齡今天親自率領鄉親北上立法院陳情。國防部回應表示，關山戰備道是...

錄影穿軍服勉國軍 賴清德：發揮不對稱戰力 以少勝多案例很多

賴清德總統日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準...

漢光40號演習 7月22日起連續5天4夜跨晝夜操演

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部規劃戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等五...

台海共軍最新動態 24機艦出海活動

漢光演習前夕，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計24架、艘次共軍機艦繞台。其中14架共機跨越海峽中...

國防部獎金引兩棲偵搜大隊內鬥 正反方都將美軍顧問推上火線

台美軍事合作架構下，美軍派員來台協訓，成立JTT（Joint Training Team）管轄，平時在重點部隊輔導協訓，但這次，美軍軍事顧問卻被捲進國防部將重點部隊編制重整的漩渦中。 美國在台協會台北辦事處（AIT/T）沒有提供美軍JTT人員行政支援服務，而是由台灣的顧問公司服務這些美方顧問，他們的服務項目值得一瞧。...

雙聲道廣播詞警告！因應國際情勢 空軍7月1日起新增英語廣播驅離共機

為確保台海空防，空軍均會派遣在空機或戰機緊急起飛攔截共機等手段驅離。國防部今天說，國軍依規定以制式廣播詞執行警告驅離，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。