關山戰備道東移避免破壞農地？ 軍方：經評估不適合

軍方計畫在台東縣關山鎮設置戰備跑道，引發居民抗議，縣長饒慶齡今天親自率領鄉親北上立法院陳情。國防部回應表示，關山戰備道是配合公路局的台九線拓寬工程，面對民眾質疑已經開過2場說明會及協調會，會根據民意審慎評估。對於地方建議戰備道東移到卑南溪堤岸，軍方表示經評估並不適合。

空軍司令部表示，軍方配合公路局的拓寬計畫，在既有方案且影響民生最小範圍內，請公路局將「台東地區戰備跑道需求」納入規劃，以因應未來敵情威脅。

空軍參謀長王德揚指出，為了尊重地方民意，軍方已於日前配合台東縣政府在關山地區舉行2次協調會及2次說明會，以化解民眾疑義，後續將參採民意反映情況，審慎評估。

針對關山鎮長彭成豐建議軍方將戰備道東移5公里到卑南溪堤岸，就可避免破壞當地農地稻田，王德揚表示，軍方是配合公路局既定的台九線拓寬工程進行評估作業，根據評估，不適合東移。