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錄影穿軍服勉國軍 賴清德：發揮不對稱戰力 以少勝多案例很多

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣。圖／取自總統府Youtube
賴清德總統日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣。圖／取自總統府Youtube

賴清德總統日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣，賴總統強調，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，有極重要的戰略地位，台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，讓台灣成為世界和平的舵手、世界繁榮的推手。

總統府指出，「國軍精神戰力專案教育」自民國94年起，配合年度漢光實兵驗證前，為堅定官兵愛國信念、強化精神戰力，透過專案教育方式，讓全體官兵體認國軍建軍備戰的目的與重要性。今年是首次由總統實施精神勗勉。

賴總統抵達後，首先視察漢光演習任務前的飛機維保檢查，接著與戰鬥機聯隊官兵進行對談，並回應官兵提問。官兵詢問總統為何會想來參加「精神戰力周」，賴總統回應表示，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在進行之前，國防部都會進行「精神戰力專案教育」，凝聚國軍的精神意志，也堅定保家衛國的信念。他強調，「總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事」，他當然要來傾聽大家的聲音、了解大家的需求。

官兵問及國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界民眾產生是為了戰爭做準備的錯覺，賴總統表示，有些民眾可能會有這樣的疑慮，但大家都知道台灣是愛好和平的國家、台灣人民也都與人為善，追求和平更是我們始終堅持的方向。但我們要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量。

針對如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平，總統表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。

賴總統認為，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土的安全。

賴總統強調，台灣雖然小，但位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位。未來，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要的支柱。台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，他希望大家一起讓台灣成為世界和平的舵手，也能當世界繁榮的推手。

關於如何防止中國利用各種手段滲透國軍，賴總統表示，他希望全體國軍弟兄姊妹能夠牢記一件事，國軍是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在。中國的滲透和刺探不會停止，無論大家是士兵、士官或軍官，無論是志願役或是義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意自己的資安，不要落入陷阱。

台海 國軍 國防部 清泉崗 漢光演習 賴清德

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