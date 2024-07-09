漢光實兵演習將展開 賴總統精神勗勉國軍團結以赴

漢光實兵演習將於7月22日展開，總統賴清德日前首次為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，除勉勵國軍團結以赴，讓民眾及世界看到國軍守護台灣的決心，也說明台灣愛好和平，國防相關訓練是為和平、準備是為守護民主自由。

總統府今天透過新聞稿指出，賴總統日前前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊，除視察漢光演習任務前的飛機維保檢查，也與戰鬥機聯隊官兵對談，聽取空軍飛官分享值勤任務心得，並回應官兵提問，再以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話。

賴總統為準備漢光演習的國軍加油打氣，期勉國軍團結以赴，讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心，並現場致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵國軍守護民主自由的決心，以及國軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。

官兵詢問總統為何會想來參加「精神戰力週」，賴總統說，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，「總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事」，當然要來傾聽並了解國軍的需求，與大家站在一起，相信只要大家站在一起、團結一致、全力以赴，一定可以讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。

官兵並提問，國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界民眾產生是為了戰爭做準備的錯覺。賴總統表示，有些民眾可能會有疑慮，但大家都知道台灣是愛好和平的國家、台灣民眾也都與人為善，追求和平更是大家始終堅持的方向，不過台灣要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量。

賴總統說，國軍每天執行勤務訓練所留下的每一滴汗水，都不會白流，也向世界證明國軍是一流的軍隊、具備一流的堅實戰力，更是一支讓國家感到安全、讓國人感到放心、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅，期盼國軍如果被問到類似問題，可以很有自信地回說，「我們是為了和平而訓練，更是為了守護民主自由而做準備」。

至於如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平，賴總統表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。

賴總統說，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土安全。

賴總統強調，台灣雖然小，但位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位，他未來會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要的支柱，而台海和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，希望大家一起讓台灣成為世界和平的舵手，也能當世界繁榮的推手。

關於如何防止中國利用各種手段滲透國軍，賴總統提醒，國軍是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在，希望全體國軍能夠牢記，中國的滲透和刺探不會停止，無論是士兵、士官或軍官，無論是志願役或是義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意資安，不要落入陷阱。

賴總統也提到，當年他在金門太武山當醫官服役的時候，雖然大家都來自台灣各地，但都深知「同島一命」的精神，更知道因為有大家在這裡，所以心愛的家人朋友、熟悉的日常生活才會在那裡。

他強調，政府會持續強化各部隊的保防工作，如果每一位國軍弟兄姊妹都能警惕在心，相信可以防患於未然。

「國軍精神戰力專案教育」是自民國94年起，配合年度漢光實兵驗證前，為堅定官兵愛國信念、強化精神戰力，透過專案教育方式，讓全體官兵體認國軍建軍備戰的目的與重要性。今年係首次由總統實施精神勗勉。