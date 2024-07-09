快訊

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

有助預防慢性病、控制血壓 5種最佳低含糖量水果一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光40號演習 7月22日起連續5天4夜跨晝夜操演

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。 圖／聯合報系資料照片
國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。 圖／聯合報系資料照片

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部規劃戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等五大階段及科目，動員海空兵力實施對抗操演。

根據國防部規劃，今年漢光演習採「戰力保存作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」、「全社會防衛體系」等五大階段和科目，依共軍犯台可能行動發展想定架構，以國軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式操演。

國防部強調，今年將從實戰角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

同時，為發揮軍民整合與城鄉防護效能，同步執行「同心」、「自強」、「萬安」、「民安」演習；同心演習比去年增加25個參演單位及兵力個參演單位及兵力2032員，強化14天教召及編實動員能量；另外自強演習也比去年增加11個參演單位及徵購徵用品項30萬5294件，驗證民間車機、物資採購作業及協力裝備修護能量。

國軍 國防部 漢光演習

延伸閱讀

23日下午萬安演習 北市管制人車公共運輸

萬安演習7月23日登場 台北市區公車暫停發車30分鐘

白俄國防部秀中國派軍聯訓照 義前官員批獨裁軸心

嗆南韓邊境演習 金與正：自殺傾向必承受可怕災難

相關新聞

漢光40號演習 7月22日起連續5天4夜跨晝夜操演

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部規劃戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等五...

台海共軍最新動態 24機艦出海活動

漢光演習前夕，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計24架、艘次共軍機艦繞台。其中14架共機跨越海峽中...

國防部獎金引兩棲偵搜大隊內鬥 正反方都將美軍顧問推上火線

台美軍事合作架構下，美軍派員來台協訓，成立JTT（Joint Training Team）管轄，平時在重點部隊輔導協訓，但這次，美軍軍事顧問卻被捲進國防部將重點部隊編制重整的漩渦中。 美國在台協會台北辦事處（AIT/T）沒有提供美軍JTT人員行政支援服務，而是由台灣的顧問公司服務這些美方顧問，他們的服務項目值得一瞧。...

雙聲道廣播詞警告！因應國際情勢 空軍7月1日起新增英語廣播驅離共機

為確保台海空防，空軍均會派遣在空機或戰機緊急起飛攔截共機等手段驅離。國防部今天說，國軍依規定以制式廣播詞執行警告驅離，因...

空軍：留美軍校生徐皓明及外婆已返台 感謝外界關心

空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮不幸車禍。空軍今天表示，徐皓明及其外婆7月6...

府院今未提七七事變 翁曉玲批數典忘祖

七七事變87周年，國民黨立委翁曉玲今天表示，搜尋賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰，以及國防部、退輔會相關臉書，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。