漢光40號演習 7月22日起連續5天4夜跨晝夜操演

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演。國防部規劃戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等五大階段及科目，動員海空兵力實施對抗操演。

根據國防部規劃，今年漢光演習採「戰力保存作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」、「全社會防衛體系」等五大階段和科目，依共軍犯台可能行動發展想定架構，以國軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式操演。

國防部強調，今年將從實戰角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

同時，為發揮軍民整合與城鄉防護效能，同步執行「同心」、「自強」、「萬安」、「民安」演習；同心演習比去年增加25個參演單位及兵力個參演單位及兵力2032員，強化14天教召及編實動員能量；另外自強演習也比去年增加11個參演單位及徵購徵用品項30萬5294件，驗證民間車機、物資採購作業及協力裝備修護能量。