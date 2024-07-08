國防創新小組負責引進民間成熟技術 強化不對稱戰力

國防部今天表示，國軍效仿美軍在今年2月1日成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，同時將積極與美方交流，在美方協助下，強化專業知識與人才訓練，分享創新技術運用成果。

國防部長顧立雄6月與媒體餐敘時證實，國防部將效仿美軍國防創新單位（DIU），成立「國防創新小組」，由他親自督導，目的是投資相對成熟科技項目，確保台海防衛的不對稱作戰優勢。

國防部長顧立雄10日上午將赴立院外交及國防委員會，專案報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」、並備質詢，書面報告下午送抵各立法委員辦公室。

針對設立國防創新小組目的，國防部在報告書中提到，現代科技與作戰型態快速變化，過去多由軍事科技引領商用科技的發展，但近期俄烏戰爭與以哈衝突則顯示，民間新興科技在推動國防創新方面，已發揮重要作用。

國防部說明，為因應戰場變化，以及建立強韌嚇阻戰力，參考美國「國防創新單位（Defense Innovation Unit，DIU）」作法，於今年2月1日成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，協助提升整體防衛能量。

國防部提到，國防創新小組轄屬整評司，成員包含軍職、文職及聘僱人員，區分「創新作戰發展」、「產業調研評估」、「軍民科技應用」3組，後續將遴聘產學研組成專家群，提供諮詢及協助評估方案，確保符合科技水準與具體可行。

此外，小組執行資料蒐集、會議召開等所需預算，由整評司業務費支應，而納入建案並完成審查的項目，由國防部軍投預算配賦，經立院同意後始得執行。

國防部表示，現階段將以民間具相當科技能量的無人載具、反制無人機系統、AI（人工智慧）目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目，另持續關注通訊、網路戰、雷射及高能微波等領域，逐步擴展引進範圍。

國防部強調，DIU除提升美國國防技術水準，也致力協助各民主夥伴強化防禦能力，因此將積極與美方交流，在美方協助下，強化專業知識與人才訓練，分享創新技術運用成果。

國防部指出，創新小組扮演橋梁角色，將國防需求延伸到民間新創產業，通過軍民合作，使軍方獲得創新科技，持續提升軍事作戰效能及創造不對稱優勢；在高科技戰爭型態下，持續評估引進成熟技術或裝備，以提升情監偵、指揮管制與聯合打擊效能，使軍隊有能力應對新型態威脅。

國防部最後強調，創新小組目前尚處於起步階段，將依規劃程序，以求實求穩態度推動相關工作，並聽取各方建言，建構最適作業模式，以科技力量支持國軍防衛作戰。