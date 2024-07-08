空軍：留美軍校生徐皓明及外婆已返台 感謝外界關心

空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮不幸車禍。空軍今天表示，徐皓明及其外婆7月6日已返台並轉送三軍總醫院治療，空軍感謝外界關心與協助，並向外界致上最高敬意。

空軍官校學生徐皓明派赴美空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親都需重大手術並於術後進加護病房觀察，且面臨高額醫療費。

空軍軍官學校發動空軍同袍捐款急難救助金，提供在美醫療、返國照護及生活急難等協助，盼幫對方在緊急危難之際渡過危機。科羅拉多台灣同鄉會與科羅拉多台灣人緊急救助會也發動募款提供協助。根據美國GoFundMe網站顯示，募款原訂目標25萬美元，截至台北時間6月8日下午3時，已募32萬6200美元。

空軍司令部上午表示，徐皓明及他的外婆已於7月6日晚上9時23分返抵國門，晚上10時43分轉送三軍總醫院，空軍感謝外界關心與協助，再次代表徐皓明向外界致上最高的敬意。

空軍說明，因近期徐皓明的外婆傷勢恢復良好，為加速返國，經台、美醫療團隊密集評估風險後，仍採取美國境內由醫療專機併華航定期班機醫療轉送方式，護送徐皓明與外婆回台。

空軍強調，對於能夠順利完成任務，UIA聯合國際救援團隊與台灣奇美醫院所組成的專業醫療團隊功不可沒，並在中華航空公司全力協助下才能順利完成，後續將於三軍總醫院實施一連串醫療檢查、治療；另外，徐皓明母親6月24日返台後，在國防部軍醫局協助下，經三軍總醫院優質團隊照護後，恢復情況正常，已於7月1日轉入一般病房療養。

空軍表示，再次感謝各界的關心，也請大家多給當事人時間休養。