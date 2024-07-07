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國防部：全面調查行車紀錄器 若查獲大陸品牌即停用

中央社／ 台北7日電
國防部強調，現已對各單位安裝的行車紀錄器實施全面調查，如查獲大陸品牌設備將立即停止使用，防止資安問題。示意圖／聯合報系資料照片
國防部強調，現已對各單位安裝的行車紀錄器實施全面調查，如查獲大陸品牌設備將立即停止使用，防止資安問題。示意圖／聯合報系資料照片

為防止營區圖資外洩，國防部今天表示，國軍車輛出勤使用行車紀錄器等攝錄影設備，均依規定辦理申請及管制，目前已全面調查各單位安裝的紀錄器，若查獲大陸品牌將立即停止使用。

近期部分國軍營區使用中國製逆變器、路由器，軍方已全面清查並追究責任，同時也引起外界關注資安議題，包括中國製行車紀錄器可能造成營區圖資外洩等風險。

國防部上午告訴中央社記者，國軍車輛出勤使用行車紀錄器等攝錄影設備，是為了確保駕駛行車安全及道路行駛權利，國軍各式公務車輛安裝行車紀錄器均依「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」辦理申請及管制。

國防部強調，現已對各單位安裝的行車紀錄器實施全面調查，如查獲大陸品牌設備將立即停止使用，防止資安問題。

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