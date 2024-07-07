漢光全台12處要地反空機降演練 學者：強化戰時韌性

桃機、松機、關渡平原、台北港、知本海灘等全台12處地點，漢光期間將進行反空機降演練；學者今天表示，上述地點共通點均臨近關鍵基礎設施，相較過往，更聚焦「多點同步防衛」，強化區域防衛能力。

國軍漢光40號實兵演習定22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點大致為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

根據交通部航港局近日發布的射擊通報顯示，桃園機場、松山機場、台北港、關渡平原A、關渡平原B、觀音海灘、知本海灘、北埔海灘、澎湖海灘、下湖西、台南機場周邊、甲南海灘共12處，將在漢光演習期間執行訓練，名目為「年度重大演訓、直升機訓練方式」，研判為衛戍關鍵基礎設施反空機降演練。

此外，今年延續去年漢光39號，25日將在桃園機場進行反空機降演練，同時擴大納入台北松山機場（7月23日），屆時都將關閉空域1小時。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌及蘇紫雲接受中央社訪問時表示，上述地點的共通點均位於港口、機場、紅色海灘、政經中樞或油彈庫周邊，且直升機有能力起降之處，演練的目的是防止中共藉奪占相關地點，進行後續行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠等設施）。

他們舉例，關渡平原與台北港具有地緣關係，往年在各式演習中均視台北港為重要防守據點；觀音海灘、甲南海灘則分別臨近桃園國際機場、台中清泉崗機場；台東知本海灘、花蓮北埔海灘分別臨近台東志航基地及花蓮基地；位在桃園龜山的下湖西營區，則可通往台北政經中樞及林口一帶；澎湖若遭攻占，則可能成為中共攻台的中繼運補點；而桃園及松山機場的重要性更不可言喻。

針對中共可能的攻擊樣態，蘇紫雲認為，中共目前約有1000架直升機，航空隊規模龐大近乎美軍，若自24浬外中繼起飛，約10鐘左右可抵近岸際突襲；若越海飛行則需要約1小時。因此，上述地點若遭攻擊，可能遭敵方部隊占領、控制，再接續由敵方第2梯次的部隊下卸重型裝備，發揮波次攻擊效果。

蘇紫雲表示，這次演練主要凸顯整體防衛戰略思維，也就是區域防衛、而非海灘點防禦。主因是今年反登陸想定不像過往集中於一處，而是「多點同步防禦」，且可看出防衛重心在於周邊機場、港口、或其他軍事關鍵基礎設施，凸顯區域防衛的重要性，也能藉由平時的演練強化戰時縱深防衛的韌性。

蘇紫雲指出，今年漢光相較往年更貼近實戰，雖然仍有基本想定（scenario），但不會如過往預先發布各種「狀況」（situation），而是由統裁官臨時發布，因此參演單位須依賴平時訓練、計畫機動應對，可讓指揮官與官兵更貼近實戰並激發潛力。