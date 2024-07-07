快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

漢光全台12處要地反空機降演練 學者：強化戰時韌性

中央社／ 台北7日電

桃機、松機、關渡平原、台北港、知本海灘等全台12處地點，漢光期間將進行反空機降演練；學者今天表示，上述地點共通點均臨近關鍵基礎設施，相較過往，更聚焦「多點同步防衛」，強化區域防衛能力。

國軍漢光40號實兵演習定22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點大致為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

根據交通部航港局近日發布的射擊通報顯示，桃園機場、松山機場、台北港、關渡平原A、關渡平原B、觀音海灘、知本海灘、北埔海灘、澎湖海灘、下湖西、台南機場周邊、甲南海灘共12處，將在漢光演習期間執行訓練，名目為「年度重大演訓、直升機訓練方式」，研判為衛戍關鍵基礎設施反空機降演練。

此外，今年延續去年漢光39號，25日將在桃園機場進行反空機降演練，同時擴大納入台北松山機場（7月23日），屆時都將關閉空域1小時。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌及蘇紫雲接受中央社訪問時表示，上述地點的共通點均位於港口、機場、紅色海灘、政經中樞或油彈庫周邊，且直升機有能力起降之處，演練的目的是防止中共藉奪占相關地點，進行後續行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠等設施）。

他們舉例，關渡平原與台北港具有地緣關係，往年在各式演習中均視台北港為重要防守據點；觀音海灘、甲南海灘則分別臨近桃園國際機場、台中清泉崗機場；台東知本海灘、花蓮北埔海灘分別臨近台東志航基地及花蓮基地；位在桃園龜山的下湖西營區，則可通往台北政經中樞及林口一帶；澎湖若遭攻占，則可能成為中共攻台的中繼運補點；而桃園及松山機場的重要性更不可言喻。

針對中共可能的攻擊樣態，蘇紫雲認為，中共目前約有1000架直升機，航空隊規模龐大近乎美軍，若自24浬外中繼起飛，約10鐘左右可抵近岸際突襲；若越海飛行則需要約1小時。因此，上述地點若遭攻擊，可能遭敵方部隊占領、控制，再接續由敵方第2梯次的部隊下卸重型裝備，發揮波次攻擊效果。

蘇紫雲表示，這次演練主要凸顯整體防衛戰略思維，也就是區域防衛、而非海灘點防禦。主因是今年反登陸想定不像過往集中於一處，而是「多點同步防禦」，且可看出防衛重心在於周邊機場、港口、或其他軍事關鍵基礎設施，凸顯區域防衛的重要性，也能藉由平時的演練強化戰時縱深防衛的韌性。

蘇紫雲指出，今年漢光相較往年更貼近實戰，雖然仍有基本想定（scenario），但不會如過往預先發布各種「狀況」（situation），而是由統裁官臨時發布，因此參演單位須依賴平時訓練、計畫機動應對，可讓指揮官與官兵更貼近實戰並激發潛力。

台北港 松山機場 漢光演習

延伸閱讀

日本海鷹碰撞8死事故 疑兩機指揮官協調不足

國防部大搞戰略溝通 漢光40T恤和乖乖成亮點

3天2起！後龍海灘又見車輛受困 救援車引擎燒毀也受困

府推防衛韌性委員會 揭仲：全動署恐「叫不動」各部會

相關新聞

國防預算大幅編列掃雷獎金 軍事訓練強化布雷系統部署

陸軍派人赴美接裝布雷系統，國防部設置爆破、掃布雷、未爆彈處理獎金。海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊長修改編制為爆破專長，以利支領爆破獎金，這些都為了鼓勵官兵投入相關軍事訓練。 這篇文章也引述國防部說法，說明海陸爆破及偵搜中隊加薪依據，讓你一次理解相關工作的危險性，以及加薪的理由。

顧立雄：通過海測 才動支潛艦量產預算

國造潛艦原型艦海鯤艦目前正在進行安裝設備及泊港測試中，傳出賴清德總統已經同意後續建造方案及預算規模，將採「三＋二＋二」的...

國防部擬設DIU 學者：創新概念改善戰力有必要性

國防部將成立類似美軍的國防創新單位（DIU），軍事學者舒孝煌指出，國軍絕對要有創新，為部隊提供新的科技與作戰概念，且在台...

逢環太平洋軍演…美MQ-4C台東外海現蹤 軍事專家曝可能原因

中共解放軍昨天及今天共計39架、艘次機艦繞台，對台灣本島形成4方包夾態勢，且航跡圍繞到東部外海，引起關注。今天下午美軍一...

影／撤中正紀念堂儀隊後遷軍營兩蔣像？ 顧立雄：目前無規劃

目前駐防中正紀念堂的三軍儀隊傳出將撤出大廳，改在民主大道進行「勤務展示」。國防部長顧立雄今天表示，相關方案還在與文化部協...

潛艦預算已獲府院支持？ 顧立雄：原型艦測試完成才動支

國造潛艦原型艦海鯤艦目前正在進行安裝設備及泊港測試中，軍方內部傳出，後續建造方案及預算已經獲得府院高層支持。國防部長顧立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。