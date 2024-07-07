顧立雄：通過海測 才動支潛艦量產預算

國造潛艦原型艦海鯤艦目前正在進行安裝設備及泊港測試中，傳出賴清德總統已經同意後續建造方案及預算規模，將採「三＋二＋二」的三階段方式建造七艘量產型潛艦，由年度國防預算分十五年編列，總經費將達新台幣二八四○億元。國防部長顧立雄昨天受訪表示，相關經費必須等原型艦通過海上測試，才能動支。

顧立雄指出，國造潛艦預算都有整體規畫，不過目前原型艦還在泊港測試中，未來還將進行海上測試，國防部將會非常慎重，經費編列之後如果要動支，也要等到原型艦通過海上測試之後，才能動支。

據透露，國防部已向府院提出一一四年國防部年度概算案，除了多項新增武器系統投資案外，國造潛艦後續量產艦的軍事投資案也包含其中，府院對於啟動潛艦後續艦的量產方案已有共識，將不編列特別預算，而是在年度國防預算中分十五年的跨年度方式編列，從一一四年度至一二八年度執行，總經費包括採購潛射魚叉飛彈系統在內，將達新台幣二八四○億元。首筆預算預計將納入八月正式提出的明年度總預算案。

軍方內部傳出，量產型潛艦分「三＋二＋二」的三階段方式建造，過程中都會逐步改善提升性能，正在進行測試中的海鯤艦最晚必須在二○二五年十一月三日交艦，第二艘預計二○二七年下半年開工。首批三艘潛艦預計採取每艘一年六個月的間隔開工。

另一方面，國軍漢光四十號演習將在七月下旬登場，軍方昨日公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從五日至六日清晨共計偵獲共機卅架次、共艦九艘次持續在台海周邊活動。根據軍方公布的航跡圖，共軍各型機種圍繞我防空識別區邊緣活動，距離鵝鑾鼻僅約卅五浬，且航跡迄花蓮正東方為止，幾乎已從四面包圍全島。

國防部日前表示，今年漢光演習雖取消地面部隊假設敵，但仍規畫部份海空兵力實施對抗。同時日前已有軍迷目擊國軍船艦集結蘇澳港，因此共軍機艦在我東岸外海的活動格外引發關注。