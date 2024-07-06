國防部擬設DIU 學者：創新概念改善戰力有必要性

國防部將成立類似美軍的國防創新單位（DIU），軍事學者舒孝煌指出，國軍絕對要有創新，為部隊提供新的科技與作戰概念，且在台海情勢緊張當下，以創新概念來改善戰力與作戰能力，絕對有必要性。

立法院外交及國防委員會11日將邀請國防部長顧立雄，報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」；顧立雄今天下午受訪指出，DIU就是引進相關民間成熟技術，然後來藉由做系統性研發，快速形成系統性戰力。

逢甲大學通識中心兼任助理教授紀東昀向中央社記者表示，美國先進國防科技小組（Defense InnovationUnit, DIU）成立於2015年，主要目的是加速國防部與商業技術公司的合作，確保美國軍方能迅速獲取，並運用最新的商業技術，以保持在全球範圍內的技術優勢。

國防院副研究員舒孝煌指出，他對國防部成立「國防創新單位」有非常深的期許，國軍絕對有必要創新，引進新的科技與作戰概念；過去國防部常被批評沒有創新，抱殘守缺，但現在台海情勢緊張，透過創新概念來改善戰力與作戰能力，絕對有必要性。

舒孝煌認為，國防創新單位不能是悶著頭在辦公室寫報告，必須要多與業界、廠商接觸，過去軍方現職人員怕被批評，視接觸軍火商、產業界為畏途；但當前國防發展趨勢，若不和外界接觸，將無法得知科技趨勢，更不用說引進新概念，進而由部隊實際運用。

學術領域包含軍事管理（Military Administration）的紀東昀指出，台灣軍工產業分為3大體系，一是中科院，二是國防部軍備局生產製造中心的兵工廠，三是半公股的漢翔、台船，以及無人機國家隊等民營企業。

紀東昀表示，台灣軍工產業體系規模雖不若美國，但也是錯綜複雜，透過成立國防創新單位，將能擺脫過去各種國防科研與生產案，都由中科院變統包商的情況，而讓國防部的創新單位直接面對各廠商，可縮短溝通路徑並提高效率，亦能從使用者角度做主導。