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撤中正紀念堂儀隊後遷軍營兩蔣像？ 顧立雄：目前無規劃

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄今天表示，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規劃。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄今天表示，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規劃。圖／聯合報系資料照片

目前駐防中正紀念堂的三軍儀隊傳出將撤出大廳，改在民主大道進行「勤務展示」。國防部顧立雄今天表示，相關方案還在與文化部協調中，面對外界質疑是否讓儀隊表演淪為觀光性質？顧立雄強調，儀隊表演是表現對國家的效忠，和忠烈祠的儀隊表演一樣。他並指出，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規劃。

各界關注中正紀念堂轉型議題，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤務展示」將改於民主大道進行且不再站哨，不過實施時間仍未定。

國防部長顧立雄今天在中正紀念堂主持國防部主辦「第七屆全國高中職儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，面對媒體詢問，顧立雄指出，相關方案正和文化部在積極協調中，未來還是會有儀隊表演，表演完就回到備勤室，詳細規劃還在與文化部協調中。

不過外界質疑，三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳，是否讓操槍演練淪為觀光性質？顧立雄解釋，儀隊的表演還是在表現對國家的效忠，升降旗儀式也會繼續。他強調，儀隊的性質就像在忠烈祠一樣「忠烈祠儀隊也有這樣的儀隊表演」

三軍儀隊是否撤出中正紀念堂大廳，引發爭論。記者李人岳／攝影
三軍儀隊是否撤出中正紀念堂大廳，引發爭論。記者李人岳／攝影

中正紀念堂 國軍 國防部 忠烈祠 文化部 顧立雄

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