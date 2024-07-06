撤中正紀念堂儀隊後遷軍營兩蔣像？ 顧立雄：目前無規劃

目前駐防中正紀念堂的三軍儀隊傳出將撤出大廳，改在民主大道進行「勤務展示」。國防部長顧立雄今天表示，相關方案還在與文化部協調中，面對外界質疑是否讓儀隊表演淪為觀光性質？顧立雄強調，儀隊表演是表現對國家的效忠，和忠烈祠的儀隊表演一樣。他並指出，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規劃。

各界關注中正紀念堂轉型議題，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤務展示」將改於民主大道進行且不再站哨，不過實施時間仍未定。

國防部長顧立雄今天在中正紀念堂主持國防部主辦「第七屆全國高中職儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，面對媒體詢問，顧立雄指出，相關方案正和文化部在積極協調中，未來還是會有儀隊表演，表演完就回到備勤室，詳細規劃還在與文化部協調中。