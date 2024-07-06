潛艦預算已獲府院支持？ 顧立雄：原型艦測試完成才動支
國造潛艦原型艦海鯤艦目前正在進行安裝設備及泊港測試中，軍方內部傳出，後續建造方案及預算已經獲得府院高層支持。國防部長顧立雄今天表示，國造潛艦預算有整體規劃，不過要等到原型艦通過泊港、海上等測試後，才能動支。
據指出，國造潛艦案規劃建造7艘量產型潛艦，採3+2+2的三階段方式建造，總經費將達2840億元新台幣規模。府院高層認為將不編列特別預算，而是在年度國防預算中分15年編列。
國防部長顧立雄今天參加國防部主辦「第七屆全國高中職儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，面對媒體詢問，顧立雄指出，國造潛艦預算都有整體規劃，不過目前原型艦還在泊港測試中，未來還將進行海上測試，國防部會非常慎重，經費編列之後如果要動支，也要等到原型艦通過還上測試之後，才能動支。
據了解，國防部已向府院提出114年國防部年度概算案，除了多項新增軍事武器系統投資案之外，國造潛艦後續量產艦的軍事投資案也包含其中，府院對於啟動潛艦後續艦的量產方案已有共識，預計納入行政院8月正式提出的明年度總預算案。
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