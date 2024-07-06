國防部大搞戰略溝通 漢光40T恤和乖乖成亮點

國防部今年從事漢光40號演習實兵操演，首度發行「漢光T恤」與「漢光乖乖」，在正式演習前對民眾從事軍事操演的「戰略溝通」。

國防部說，今年漢光演習做了非常大幅度的改變，為讓民眾能瞭解做了哪些改變、改變的原因、希望達成的訓練目標等，國防部在正式演習前，向民眾從事「戰略溝通」，為讓更多民眾支持漢光實兵，首次在社群媒體推出漢光T恤與漢光乖乖的抽獎活動，一週吸引5000人次留言。

國防部表示，在今（6）日於自由廣場辦理「第7屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，軍方也特別從事漢光演習宣傳。心戰大隊設置「漢光小學堂」的互動攤位，透過問答及遊戲的方式，包含「今年漢光是第幾屆」、「你知道漢光今年有什麼跟往年不一樣嗎？請說出兩個」，希望讓民眾更認識漢光演習，讓操演順利進行。