漢光演習前夕 39中共機艦「四面環台」

漢光演習前夕，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計39架、艘次共軍機艦繞台，且航跡圍繞到花蓮正東方外海，對台灣本島形成4方包夾態勢，尤其正值我方漢光40號演習前夕，共軍活動格外引起關注。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（5日）清晨到今（6日）清晨6時，共計偵獲共機30架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中23架次共機跨越海峽中線分別在台灣北部、中部、西南及東南空域活動。

值得注意的是，根據軍方公布的航跡圖，昨日共軍各型機種圍繞我防空識別區邊緣我防空識別區邊緣活動，距離鵝鑾鼻僅約35浬，且航跡迄花蓮正東方為止，對台灣本島形成4方包夾的情況。

國防部日前表示，今年漢光演習雖取消地面部隊假設敵，但仍規劃部份海空兵力實施對抗；同時日前已有軍事迷目擊國軍船艦陸續集結蘇澳港，因此共軍機艦在我東岸外海的活動格外引發關注。