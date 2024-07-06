共機23架次逾越台海中線 部分距鵝鑾鼻35浬

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域23架次，並偵獲共艦9艘次，總計中共39機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約35浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時0分至下午5時5分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機及無人機，其中8架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約39浬，另一部分共機距離基隆約42浬。

國軍於昨天上午6時55分至上午11時35分，在台灣西南空域偵獲11架次主、輔戰機及直升機，其中10架次進入應變區，最近距離鵝鑾鼻約35浬；另於昨天上午6時0分至下午2時20分在台灣東南空域偵獲4架次無人機及輔戰機，最近距離鵝鑾鼻約40浬。

國軍於昨天上午6時0分至上午11時39分於台灣北部空域偵獲4架次輔戰機及無人機，其中1架次進入應變區。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。