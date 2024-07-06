【專家之眼】美軍導彈撤離菲國是虛假讓步

6月17日中國大陸與菲律賓在仁愛礁發生衝突，菲國官方艦艇遭致攔捕、登臨、搜索以及繳械；事件發生後，馬尼拉向華盛頓求援，希望啟動美菲安保條約，但顯然美國政府並不買帳，菲律賓對此顯然大失所望，但也不得不知難而退，改變策略姿態放軟，開始呼籲雙方對話協商。

2024年7月2日大陸外交部副部長陳曉東與菲律賓外長(Theresa P. Lazaro)，在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制(BCM：Bilateral Consultation Mechanism)第九次會議，會中雙方外交、國防、自然資源以及海警或是海上執法等不同部門代表出席會議；儘管會後各自發表新聞稿，但顯然雙方皆對外傳送有意將事態降溫信號。

許多外電媒體報導都認為雙方本次對話磋商，顯然是為因應6月17日仁愛礁衝突所臨時舉辦；但此種觀點顯然是無視於雙方此項會議其實是不斷持續召開，依據附表回溯以往各次會議召開時間與地點，其實就足以證明儘管雙方存在分歧，但透過對話協商化解衝突管道並不缺乏，同時亦能穩定運作。若未能思考此等外交關係運行軌跡，自然就會低估與馬尼拉針對南海議題，在談判桌上相互應對過招，絕對不容研究南海問題者忽視。

不過就目前情勢發展狀況來說，媒體最嚴重誤解，認為中國大陸與菲律賓談判取得重大進展，其實是因為馬尼拉再度運用媒體效應，開始胡亂釋放虛假訊息，存心大打國際宣傳戰所致。

7月4日菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner)對外重申菲國對南海問題立場，但顯然是另有管道透過路透社對外放話，聲稱總統小馬可仕已下令軍方降低南海緊張情勢，並且刻意說明此等指示係在雙方召開中菲南海問題雙邊磋商機制(BCM：Bilateral Consultation Mechanism)第九次會議後，才提出此項政策指導。

但在同時菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉(Louie Dema-ala)卻對外公開表示，在今年四月美軍在菲律賓北部所部署之中程導彈陸基飛彈發射系統(MRC：Mid-Range Capability)，該系統亦被稱為「泰風武器系統」(Typhon Weapons System)或是「提豐對地飛彈系統」，將依據原訂計畫，當與菲律賓國防軍完成「肩並肩」(Balikatan)及「堅盾」(Salaknib)軍事演習課目後，在今年九月甚或是依此期程提前運離菲國境內。

但很不幸許多媒體報導都指稱，北京在與馬尼拉協商過程中，馬尼拉提出妥協條件，讓美軍撤離前述中程導彈部隊兵力；顯然又是受到媒體誤導，認為美軍導彈部隊撤離菲律賓是馬尼拉提出重大讓步。但假若該部隊兵力本來就要依據計畫離境，此時刻意同時發布訊息，基本上就是虛假讓步，存心透過媒體亂打烏賊戰！

其實在今年媒體曝光4月7日隸屬於美軍第一多域特遣部隊(1st Multi-Domain Task Force)第3野戰砲兵團(3rd Field Artillery Regiment)第5遠程火力營(5th Long Range Fire Battelion)第C連之「中程戰力」(MRC：Mid-Range Capability)機動發射車、指揮車與後勤車組，裝載於美國空軍C-17「全球霸主」(Globalmaster)遠程運輸機，歷經15個小時8千英里遠程機動飛航後，順利抵達菲律賓呂宋島北部空軍基地，參加美菲「堅盾2024」(Salaknib 2024)聯合演習時，當時筆者就已經斷言在演習結束後，前述美軍部隊兵力就必須離境。

不過當時美軍拖到當月15日才證實此項訊息，不過美軍在發布訊息還是刻意使用「部署」(deployment)一辭，因此很快就遭致刻意擴大解讀，並且暗示成美軍將派遣該部隊兵力長期進駐菲律賓。筆者當時特別在2024年4月20日於香港《輕新聞》以「解讀美軍中程導彈現身菲國演習」為題，撰稿駁斥諸多媒體炒作風潮。

當時不但特別針對該項導彈系統運用概念加以說明，亦特別在該稿件中強調：「參與聯合演習機動部署至呂宋北部，其實是與長期進駐差異甚大；假若該部隊是要長期進駐菲律賓，相關營區建設，再加上結合用兵構想，所必須構築經營之陣地與戰術機動道路，絕對引起各方關注，絕對難以讓相關資訊保持到滴水不漏地步。」如今看到當時預測完全應驗，更可證明媒體炒作新聞確實嚴重悖離事實。