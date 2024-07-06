聽新聞
test
0:00 / 0:00

三軍儀隊 擬撤出中正堂大廳

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，實施時間仍未定。圖為儀隊禮兵交接換哨。本報資料照片
文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，實施時間仍未定。圖為儀隊禮兵交接換哨。本報資料照片

中正紀念堂轉型議題受各界關注，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤務展示」將改於民主大道進行且不再站哨，不過實施時間仍未定。軍方則回應，將待文化部完成整體規畫後，國防部配合辦理。

行政院政務委員林明昕日前聽取文化部、法務部等六部會報告接續促轉會推動轉型正義工作的進度，文化部規劃，未來三軍儀隊將撤出中正紀念堂大廳，勤務展示移至正堂階梯下的民主大道進行，結束後直接回到勤務室，不再站哨；雨天備案則比照忠烈祠取消勤務展示。

行政院人士透露，與會人士主要仍關切中正紀念堂主堂的未來定位及運用方式，對於三軍儀隊雖有意見，但仍尊重文化部與國防部的協商結果。

相關人士指出，中正紀念堂整體堂體轉型規劃還有待討論，此次調整讓三軍儀隊退出正廳，對「去個人崇拜、去威權化」的基本原則有一定的意義，雖然距離外界意見還有相當空間，但政府會持續聽取民間意見。

行政院設推動轉型正義會報，由閣揆主持，決定轉型正義工作重大決策。至於三軍儀隊勤務，相關人士指出，屬於國防部的業務調整，不一定需要送轉型正義會報決定。

中正紀念堂 促轉會 國防部 忠烈祠 文化部 轉型正義

延伸閱讀

三軍儀隊擬撤出中正紀念堂體不站哨 改在民主大道勤務展示

中正紀念堂撤儀隊？文化部：未定案 但會盡速拍板

中正紀念堂轉型正義 李遠：不會讓三軍儀隊日曬雨淋

三軍儀隊移自由廣場？李遠：不會讓儀隊日曬雨淋

相關新聞

將軍座車裝陸製行車紀錄器？ 軍方要查

國軍被全面「陸」侵？國民黨立委徐巧芯昨天爆料，不少將軍座車都使用大陸製的行車記錄器；民眾黨立委黃國昌日前也揭露，國軍內部...

三軍儀隊 擬撤出中正堂大廳

中正紀念堂轉型議題受各界關注，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤...

中國海警執法惹議 余茂春：台灣應聯合各國共同應對

中國海警近年在中國周邊海域執法頻惹爭議，面對中國的海上「法律戰」，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天表示，這是一個國...

巡察海巡署 監委：意外頻傳應加強管理、提高警覺

監委今天巡察台北港、海巡署教育訓練中心，關注中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件檢討精進作為等，監委...

台灣領土海域意外頻傳 監委巡察海巡署：應加強管理、提高警覺

監委今天巡察台北港、海巡署教育訓練中心，關注中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件檢討精進作為等，監委...

揭露國軍用中製資通產品 黃國昌要求全面徹查究責

民眾黨立委黃國昌日前揭露，陸軍蘭陽地區指揮部裝上中國製的太陽能逆變器；黃國昌昨天再爆料，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。