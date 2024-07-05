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中國海警執法惹議 余茂春：台灣應聯合各國共同應對

中央社／ 台北5日電
前國務卿中國政策首席顧問余茂春。圖／本報資料照片
前國務卿中國政策首席顧問余茂春。圖／本報資料照片

中國海警近年在中國周邊海域執法頻惹爭議，面對中國的海上「法律戰」，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天表示，這是一個國際性問題，台灣應在自己海域合法執法，並聯合其他國家共同應對，「中共最怕大家在一起」。

哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院今天在台北，舉行「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，邀請國內外專家、學者與會；余茂春在中場休息時，接受媒體訪問。

針對中國海警執法惹議，余茂春表示，中國海上執法不只是和台灣發生問題，與日本、菲律賓、南韓、印尼等國都發生類似的問題，這是一個國際性問題，台灣能做的，就是在自己的海域合法執法，並聯合其他國家共同應對，「中共最怕大家在一起」。

曾擔任美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春回憶，中共在全世界各地非法捕魚，美國當時認為是國際性問題，因此動用聯合國機構，與阿根廷、巴西、日本等受害國家一起開會，中共慌了、之後就開始收斂。

余茂春說，中共最怕的就是台灣採取軍事行動，和印度、越南與菲律賓「同時打他」，因為中共會打不過，所以「台灣一定要國際化」，這是最好的方式；不然各國就被各個擊破，而台灣若按照國際法行動，美國一定會支持。

面對中國海上執法遊走在灰色地帶，余茂春認為，首先是不要怕中國，其次是各國要聯合起來；印尼就是不怕中國的國家，中國漁船航行到印尼海域時，印尼政府抓都不抓，就把中國漁船炸掉，中國後來就不敢去，「當然，台灣做這些事情時要有政治考量」。

余茂春指出，前美國總統川普執政時期，中國稱台灣海峽是紅線，美國軍艦不能通過，「這完全是胡說八道，我們完全不理」，在他任職川普政府的兩年半期間內，美國軍艦總共航行通過台海59次，次數比美國前總統尼克森在1970年代終止第七艦隊台海巡航任務後還要多。

他強調，「這是對台灣最好的保護」，美國把台灣海峽國際化後，英國、日本、加拿大、德國等國跟著仿效。

中共 印尼 台灣海峽 美國

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