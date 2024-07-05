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台灣領土海域意外頻傳 監委巡察海巡署：應加強管理、提高警覺

中央社／ 台北5日電
監委今天巡察台北港、海巡署教育訓練中心，關注中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件檢討精進作為等，監委王麗珍表示，應加強管理、提高警覺。圖／本報系資料照
監委今天巡察台北港、海巡署教育訓練中心，關注中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件檢討精進作為等，監委王麗珍表示，應加強管理、提高警覺。圖／本報系資料照

監委今天巡察台北港海巡署教育訓練中心，關注中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件檢討精進作為等，監委王麗珍表示，應加強管理、提高警覺，積極研議人才招募。

監察院透過新聞稿表示，內政及族群委員會召集人王麗珍偕同監察委員等11人，在海巡署副主委兼海巡署長張忠龍陪同下，巡察台北港及海巡署教育訓練測考中心。

監察院說明，監委上午先到台北商港實地巡察安檢所、600噸級巡防艦、海巡數位航行智慧模擬教室及輪機教室，下午轉往教育訓練測考中心，藉此了解海巡署對於台北港安全檢查、海巡艦艇籌建發展，以及海巡人員訓練等情形。

監察院提到，監委並聽取海巡署就預算執行、海巡艦艇籌建，以及發展、查緝走私、防止非法入出國及執行通商口岸人員安全檢查、海岸管制及安全維護的辦理情形，以及海巡人員教育訓練等業務簡報，了解海委會各項業務推動成效。

監察院指出，監委關注海巡軍警文職訓練方式與國際情報交流情形、東沙及南沙群島防務狀況及派駐人員組成、朱姓通緝犯搭乘郵輪偷渡出海的安檢改進、平戰轉換的訓練情形、面臨中國海警公務船挑釁的應對準則、中國籍快艇登陸淡水河口事件的檢討精進作為等議題。

王麗珍表示，近年台灣領土海域情勢險峻，意外頻傳，海巡署肩負海域巡護責任，應加強管理、提高警覺，為強化國境防線及推動國艦國造政策，海巡署積極發展海巡艦艇發展計畫，並推動科技設備輔助勤務，因此海巡人力增補及訓練需求也格外重要。

王麗珍強調，期盼海巡署積極研議人才招募、留用政策及扎實海巡人員訓練課程，並善用科技設備查緝走私偷渡，以厚植海域巡護能量，維護海岸安全。

台北港 教育訓練 海巡署 監察院

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