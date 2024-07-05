三軍儀隊擬撤出中正紀念堂體不站哨 改在民主大道勤務展示

各界關注中正紀念堂轉型議題，行政院昨天聽取跨部會報告轉型正義業務進度，文化部會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體，未來勤務展示改於民主大道進行，且不再站哨的方案，但實施時間待定。

各界關注三軍儀隊何時會撤離中正紀念堂堂體，國防部長顧立雄日前在立法院指出，三軍儀隊如何進行操演，是由文化部主管，國防部已與文化部經過兩三次的協調，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，目前已協調得差不多，何時執行國防部完全配合；文化部次長李靜慧則說，方案可能送行政院推動轉型正義會報討論、通過。

知情人士今天對中央社記者指出，督導轉型正義會報的執行秘書、行政院政務委員林明昕昨天聽取跨部會報告轉型正義業務進度，文化部會中提出中正紀念堂轉型方案，預計三軍儀隊將撤出中正紀念堂體，未來改從勤務室走向民主大道進行勤務展示，結束後直接回到勤務室，不再站哨；至於雨備方案則是比照忠烈祠，不作勤務展示。

知情人士說，中正紀念堂整體堂體轉型規劃還有待討論，此次調整讓三軍儀隊離開威權象徵，不在堂體服務，在去個人崇拜、去威權化基本原則上，具有一定的意義，雖然距離外界意見以及民間委員的轉型正義目標還有相當程度的進步空間，但政府會持續聽取民間意見，繼續推動轉型正義。

至於三軍儀隊的勤務調整何時開始，知情人士表示，這屬於國防部的業務調整，實施時間待定，不一定需要送轉型正義會報處理。