揭露國軍用中製資通產品 黃國昌要求全面徹查究責

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨團上午舉行記者會，由黨團總召黃國昌（左一）主持，他批評民進黨立法委員鍾佳濱、王定宇、邱議瑩三位召委昨日排了議程，請了執政官員，不分黨派的委員都登記質詢，結果三位委員全部烙跑，導致三個委員會全部空轉，並嗆民進黨三位召委把其他委員當塑膠、當空氣。記者葉信菉／攝影
民眾黨團上午舉行記者會，由黨團總召黃國昌（左一）主持，他批評民進黨立法委員鍾佳濱、王定宇、邱議瑩三位召委昨日排了議程，請了執政官員，不分黨派的委員都登記質詢，結果三位委員全部烙跑，導致三個委員會全部空轉，並嗆民進黨三位召委把其他委員當塑膠、當空氣。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委黃國昌日前揭露，陸軍蘭陽地區指揮部裝上中國製的太陽能逆變器；黃國昌昨天再爆料，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學使用中國製產品，國防部事後坦承確有此事。黃國昌今天批評，若沒有揭發國軍使用中國製產品，軍方就遮掩裝沒事，要求國防部國安局徹查，全面徹查追究責任，不要想放水。

黃國昌指出，民眾黨團揭發這起弊端，要求國防部長顧立雄全面徹查，據掌握資訊，除了蘭陽指揮部，還涉及左營海軍軍營、國防大學和三軍總醫院，中國設備也由逆變器擴大為路由器、工業電腦等統統涉入。

黃國昌表示，國防部後來去查都沒錯，讓人憤怒是有找到才承認，請問國防部軍備局為什麼隱匿，台灣綠能國家隊帶頭違法，必須全面徹查追究責任。

黃國昌批評，綠能國家隊怎麼會幹這麼離譜的事情，要求國防部、國安局徹查，全面徹查追究責任，不要想放水。

國安局 國防大學 國防部 黃國昌

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