揭露國軍用中製資通產品 黃國昌要求全面徹查究責

美國企業愛用退伍後的軍校生，這也造成了軍校畢業，不一定都要當軍人的多元性。而國軍派遣交換生赴美就讀西點軍校或其他聯邦、州立軍校行之多年，媒體往往只追逐他們畢業典禮時的光環；要不就是當事人退伍，外界抨擊軍方不知留才，或批評留美變成個人的鍍金跳板。 至於他們是如何獲選赴美，美國軍校生活與國內有何不同，乃至對軍旅生活有什麼期許，這些問題卻很少有人關注。對此，聯合報數位版特別爭取國防部同意，專訪了2位新科女少尉，並以第一人稱Q&A的形式，提供你更深度的資訊。...

2024-07-05 07:30