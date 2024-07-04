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中研院來台70年首位法律院士 王澤鑑自創「天龍八部」

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器 將懲罰廠商

中央社／ 台北4日電
圖為軍備局規格鑑測中心。聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
圖為軍備局規格鑑測中心。聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影

民眾黨立委黃國昌續追光電標案，今天再質疑軍方使用華為路由器。軍備局晚間證實，查獲陸軍紅柴林營區使用2台大陸華為品牌路由器，及1台台灣研華、大陸廠生產的資料讀取器，後續將針對違規廠商態樣進行懲罰。

黃國昌曾揭露，國軍光電標案使用中國製逆變器，他今天進一步指出，標案中的路由器是華為生產、工業電腦也是中國製，恐影響國家資安，要求政府立即解約、求償，並且徹查究責。

軍備局晚間回應，黃國昌6月25日至陸軍紅柴林營區，查獲永梁公司承攬太陽光電設置案使用大陸製變流器44個（德國SMA品牌、大陸製），另於6月26日院會質詢時，要求全面清查永梁及聯合再生公司承攬案件。

軍備局指出，經查，聯合再生及永梁公司共計承攬4案，其中查獲違約陸製變流器，計有陸軍紅柴林營區44個（德國SMA品牌、大陸製）、海軍平海營區62個（台灣中達電品牌、大陸製）及三總松山分院22個（台灣台達電品牌、大陸製），共128台。

軍備局提到，黃國昌7月1日要求陸軍再查察紅柴林營區，計查獲陸製路由器2台（大陸華為品牌）及資料讀取器1台（台灣研華品牌、大陸廠生產）；至於國防大學率真營區，則無使用陸製產品。

軍備局說明，有關太陽光電廠商違約使用陸製品，軍備局6月27日、7月1日邀集各單位召開研討會，廠商違約使用陸製品要求立即拆除並停止運轉；另針對違約懲罰作法，已請法律司、採購室、通次室及部聘律師提供意見，刻正區分違反使用陸製品及違反資安規定等態樣，區分限期改善及終止契約的處罰，後續將簽核定辦理。

品牌 陸軍 黃國昌

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