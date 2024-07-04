揭軍方用華為路由器 黃國昌：還敢半夜偷拆違規設備

民眾黨立委黃國昌曾揭露，國軍的光電標案使用中國製逆變器，他今天進一步指出，標案中的路由器是華為生產、工業電腦也是中國製，恐影響國家資安，要求政府立即解約、求償，並且徹查究責。

軍方人士表示，軍備局已全面清查，近期結果將出爐。

黃國昌今天上午在民眾黨團舉行「綠能國家隊，淪為中共第五縱隊？」記者會。

黃國昌表示，他日前揭露，國軍依規定不允許使用中國大陸地區產品，但陸軍蘭陽指揮部違規使用中國產逆變器，沒想到事情更嚴重，綠能國家隊「聯合再生」在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器以及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含華為生產的路由器。

黃國昌指出，除了陸軍蘭指部，包含三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學，都裝有中國製路由器、工業電腦，恐影響國家資安的設備。他痛批，綠能國家隊已淪為中共第五縱隊，此事茲事體大，但軍方單位卻沒有通報。

黃國昌表示，他日前揭發逆變器是中國製產品後，軍方竟陪著路由器、工業電腦廠商半夜偷偷拆除違規設備，企圖不讓人民知道，「會不會太扯」。

黃國昌指出，國安局曾在專題報告提及，陸牌資通訊軟硬體因更新需要，均回連至特定主機，中共可依據其「國家情報法」及「網絡安全法」等規定，要求陸企提供用戶敏感個資，有嚴重影響國家資安之虞，因此八大關鍵基礎設施全面禁用中國設備。

黃國昌表示，國防部長顧立雄曾承諾要檢視契約、依約辦理，依照光電標案契約最起碼要終止租約，但國防部面對此事態度軟弱。