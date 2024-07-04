「莒光園地」播出50年 資深軍中情人再同台
「莒光日電視教學」製播至今屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯報導，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作，同時回顧歷年的片頭主題曲，勾起無數曾經服役官兵的回憶。
「莒光日電視教學」或演變至今的「莒光園地」幾乎是所有軍中官兵服役時的回憶，每周四的「莒光日」可以從繁忙緊張的部隊操課、公差生活中偷得半日閒，可說是所有阿兵哥的小確幸。而歷屆莒光日主播更是許多役男的女神，成為最早的「軍中情人」。
從民國63年7月1日起試播的莒光日電視教學節目播出至今剛好屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯，還特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作。節目中並回顧片頭主題曲「思想就是力量」到「明天更輝煌」再到「青春不留白」，更勾起了不同世代服役官兵的回憶。
國防部在民國59年參考海軍推行「田單日」的做法和經驗，創設「莒光日」制度，通令各級從同年4月15日起實施，63年進一步籌劃電視教學，在7月1日開始試播，初期每集僅製播30分鐘，後續延長為90分鐘，並在民國77年4月更名為「莒光園地」節目播出至今。
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