「莒光園地」播出50年 資深軍中情人再同台

「莒光日電視教學」製播至今屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯報導，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作，同時回顧歷年的片頭主題曲，勾起無數曾經服役官兵的回憶。

「莒光日電視教學」或演變至今的「莒光園地」幾乎是所有軍中官兵服役時的回憶，每周四的「莒光日」可以從繁忙緊張的部隊操課、公差生活中偷得半日閒，可說是所有阿兵哥的小確幸。而歷屆莒光日主播更是許多役男的女神，成為最早的「軍中情人」。

從民國63年7月1日起試播的莒光日電視教學節目播出至今剛好屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯，還特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作。節目中並回顧片頭主題曲「思想就是力量」到「明天更輝煌」再到「青春不留白」，更勾起了不同世代服役官兵的回憶。