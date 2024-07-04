快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

「莒光園地」播出50年 資深軍中情人再同台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「莒光日電視教學」製播屆滿50周年，軍方製作特輯，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作。圖／莒光園地粉絲專頁
「莒光日電視教學」製播屆滿50周年，軍方製作特輯，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作。圖／莒光園地粉絲專頁

「莒光日電視教學」製播至今屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯報導，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作，同時回顧歷年的片頭主題曲，勾起無數曾經服役官兵的回憶。

「莒光日電視教學」或演變至今的「莒光園地」幾乎是所有軍中官兵服役時的回憶，每周四的「莒光日」可以從繁忙緊張的部隊操課、公差生活中偷得半日閒，可說是所有阿兵哥的小確幸。而歷屆莒光日主播更是許多役男的女神，成為最早的「軍中情人」。

從民國63年7月1日起試播的莒光日電視教學節目播出至今剛好屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯，還特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮同台，再次擔綱主持工作。節目中並回顧片頭主題曲「思想就是力量」到「明天更輝煌」再到「青春不留白」，更勾起了不同世代服役官兵的回憶。

國防部在民國59年參考海軍推行「田單日」的做法和經驗，創設「莒光日」制度，通令各級從同年4月15日起實施，63年進一步籌劃電視教學，在7月1日開始試播，初期每集僅製播30分鐘，後續延長為90分鐘，並在民國77年4月更名為「莒光園地」節目播出至今。

「莒光日電視教學」製播屆滿50周年，軍方特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮再次同台主持，勾起所有役男回憶。圖／莒光園地粉絲專頁
「莒光日電視教學」製播屆滿50周年，軍方特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮再次同台主持，勾起所有役男回憶。圖／莒光園地粉絲專頁

主播 莒光園地

延伸閱讀

日本第4座！ 日本川內核電廠1號機服役「逾40年」

公視前主播韓瑩出任民進黨發言人 舅舅是行政院工程會主委陳金德

朱國榮涉龍邦炒股案 二審判賠投資人7532萬餘元

賴清德服役青澀照曝光 射擊滿靶拿滿分

相關新聞

自廢武功？外傳「爆破中隊」將裁撤 海軍陸戰隊回應了

針對媒體報導海軍陸戰隊的兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，傳出因「內訌」、「加給不公」等人為因素，明年初將裁撤、併入「偵搜中隊」...

29國環太平洋軍演…美「空射標六飛彈」首度曝光 射程逾400公里

2024年環太平洋演習（RIMPAC）正在夏威夷進行中，包括美國在內的29國共計有40艘水面艦艇、150多架飛機和2萬5...

「莒光園地」播出50年 資深軍中情人再同台

「莒光日電視教學」製播至今屆滿50周年，軍方在今天播出的「莒光園地」製作特輯報導，特別請出姊妹檔莒光日主播朱國珍、朱國榮...

今年替代役男教召數大增9倍 無故不到將重罰

因應全民國防兵力結構調整，內政部役政司預計增加替代役備役召集名額，今年召訓員額提升至5萬8618人，並且精進EMT-1、...

漢光40實兵操演 國防部：將安排海空兵力實施對抗

國軍漢光40號演習實兵本（7）月下旬展開，國防部今天表示，操演雖取消地面部隊假設敵，但仍規劃部份海空兵力實施對抗，依防衛...

再爆軍方使用華為產品 黃國昌：綠能國家隊淪第五縱隊

民眾黨立委黃國昌先前踢爆，蘭陽指揮部裝設中國製逆變器，他今天再度爆料，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學也都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。