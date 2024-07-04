「台灣海豹部隊」恐裁撤？ 陸戰隊：非事實勿臆測

有「台灣海豹部隊」稱號的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊「水中爆破中隊」傳出可能在明年遭整併裁撤，引發美軍顧問和退伍老兵擔憂長期累積的海、陸、空（空降）三棲戰力可能將消失。不過海軍陸戰隊表示，相關說法並非事實，呼籲外界不要臆測。

媒體報導，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊因面臨組織重整，可能在明年規畫併入「海軍濱海作戰指揮部」，改名為「兩棲偵爆大隊」，導致有「台灣海豹部隊」稱號的偵搜大隊「水中爆破中隊」，可能因偵蒐官兵與爆破官兵的之間不和，因而遭「以大吃小」併入「偵搜中隊」。使得退伍老兵擔憂可能使這個具有三棲戰力的單位消失。

爆料消息並質疑，爆破中隊併入偵搜中隊後將改名「偵爆中隊」，包括食勤兵、駕駛兵、文書兵等人員職稱，為了支領「爆破加給」，將全數更改為爆破兵、爆破士，因此更加引發退伍老兵的質疑。

陸戰隊指揮部傍晚表示，有關「陸戰隊爆破中隊傳將裁撤」及「人員均支領爆破加給」等內容，均非事實。呼籲媒體不要以不實爆料臆測報導，誤導社會視聽。據官員透露，相關報導內容「與實際情況落差很大」。