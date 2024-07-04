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台船小股東陳情總統 經營績效差應調整董事長職務

聯合報／ 記者高凌雲程平/台北即時報導
郭璽曾任潛艦國造顧問，他發起台船小股東自救會，寄交賴清德總統陳情書。聯合報系資料照片
郭璽曾任潛艦國造顧問，他發起台船小股東自救會，寄交賴清德總統陳情書。聯合報系資料照片

台船公司小股東自救會籌備發起人郭璽，他已寄交陳情函給賴清德總統，郭璽在陳情函表示，懇請賴總統明智決斷，不要因為台船董事長鄭文隆一個人，拖垮民進黨，台灣有太多年輕優秀經營管理人才，換個認真經營的管理人，台船可以成為一個不錯的企業。

郭璽原為台船潛艦國造顧問，就在國造潛艦海上測試受到延誤後，對於台船經營管理，提出許多質疑。他說，馬英九政府時期，指派賴杉桂擔任台船董事長，民國98年到105年6月，八年公司每年盈利，發放股息，員工福利得到不錯照顧。但鄭文隆接手後，台船出現虧損嚴重問題，與其他台灣造船同業相比，龍德造船及中信造船沒有國發基金支援，沒有行政院開發基金及國營機構挹注資金，仍能有效經營，每年發放盈餘股利，證明經營者的用心與能力，創造出截然不同經營績效。

郭璽表示，台船公司為上市公司，民股雖然過半，公司董事長由政府指派。前總統蔡英文執政八年，指派鄭文隆擔任台船董事長，106年及107年，台船每股虧損高達79%及89%，兩年幾乎賠掉了兩個資本額，八年來賠掉近3.5 個資本額，約新台幣170 億元，今年可能還會再賠。

他指出，過去八年來，因為參與潛艦國造，對於台船公司結構問題，有深入體察，台船絕非鄭文隆所說的結構問題解決不了，問題在於經營者有沒有用心經營，懇請賴總統明察，做出明智決斷，台灣有太多年輕優秀經營管理人才，換個認真經營的管理人，台船可以成為不錯的企業，作為一個納稅人，作為一個台船小股東，我們懇請賴總統撤換董事長，救台船。

台船表示，賴杉桂之前，鄭文隆第一任也賺了一百多億，台船會虛心檢討，如何突破商船大環境的困境。關於潛艦案的後續艦規劃，台船將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。

台船表示，針對郭璽先生近日直播及今日言行所涉及種種人身、人格抹黑攻擊字眼，顯然已超出言論自由範疇。台船已經蒐證完畢，近期將委由律師正式提告。

個資 潛艦 郭璽

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