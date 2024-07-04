東海共軍宣布3天「軍事任務」 國防部：嚴密監控

中共解放軍從昨日(3日)在浙江以東的東海近海進行為期3天的「軍事任務」，國防部今日(4日)表示，據研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核，國軍將嚴密掌握監控，並且適切應處。

中國大陸浙江海事局在2日上午發布航行警告，公布15點座標，表示從7月3日凌晨4時至5日晚上6時，將在這15點連線水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。相關區域距離台灣最近不到100浬。另一方面，外界也研判中國大陸第3艘航空母艦福建號可能駛離上海進行第3次海試，使得相關禁航通告引發關注。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，對共軍區域性演訓及新式武器裝備試射、試航等情，均能即時掌握。國防部指出，共軍日前宣布於浙江外海開設禁航區，並於今日發布空域管制，判係東部戰區海軍從事年度海上實彈考核。國軍將嚴密掌握、監控，並適切應處。

另一方面，國防部也公布到今日清晨為止，共計偵獲共機30架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中19架次共機超越台海中線，在西部、西南與東南空域活動。