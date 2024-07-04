審計部：國防部興安專案工程延宕 25案仍趕工中

審計部今天表示，國防部推動興安專案，因工程發包多次流標，其中29案恐未能在目標期限內完工，經函請國防部檢討改善，已有4案透過履約管理，如期在目標期限內完工，其餘25案正趕工中。

審計部透過新聞稿指出，國防部為全面改善國軍住宿及辦公環境，從民國106年起成立興安專案，推動國軍老舊營舍整建工程103案，建設總經費新台幣1079億餘元，統一由國軍營舍及設施改建基金支應。

審計部提到，興安專案期程從106年到116年，第1階段31案預計在112年底前完工，第2階段59案預計在113年5月底前完工，第3階段13案預計在116年底前完工。

審計部表示，111年12月查核發現，興安專案需在第1、第2階段完工的31案及59案中，部分因工程發包多次流廢標、水土保持等計畫審查作業進度落後，以及外島工程砂石供應不足等情形，造成預算執行率偏低。

審計部說明，經依各案決標日期加計契約工期，未能在第1階段目標期限112年底前完工者有8案，未能在第2階段目標期限113年5月底前完工者有21案。其中部分案件整建營舍是提供調整或新增部隊進駐使用，或是軍備保養維護所需整建設施，如果相關工程延宕，恐影響國軍戰略部署規劃及後勤保養需求。

審計部強調，經追蹤改善情形，國防部已要求落後案件主辦機關增加施工量能，並針對離島及偏遠地區預囤材料，確保供料無虞，另外也訂定近、中、遠程目標，每月召開會議逐案管控進度。

審計部透露，截至113年5月底止，有4案已如期在目標期限內完工，其餘25案正在趕工進行中，逐步達成改善官兵住辦環境的目標。