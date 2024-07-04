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共軍浙江外海設禁航區 國防部研判年度實彈考核

中央社／ 記者游凱翔台北4日電

國防部今天表示，共軍日前宣布於浙江外海開設禁航區，並於今日發布空域管制，研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核，國軍運用聯合情監偵系統，對共軍演訓、新式武器試射、試航等情形均能即時掌握。

根據中國海事局官網，浙江海事局2日發布一則航行警告，公布15點座標，7月3日凌晨4時至5日晚上6時，將在這15點連線水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

國防部上午發布新聞稿表示，國軍運用聯合情監偵系統，對共軍區域性演訓及新式武器裝備試射、試航等情，均能即時掌握。

國防部強調，共軍日前宣布於浙江外海開設禁航區，並於今日發布空域管制，研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核，國軍將嚴密掌握、監控，並適切應處。

共軍 國軍 國防部

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