共軍浙江外海設禁航區 國防部研判年度實彈考核

海軍陸戰隊99旅與陸軍特戰營，戰時應是戰術總預備隊，嚴格說，不負責特定區域防務，參謀本部在漢光40號演習卻要他們「原兵歸原位」？海陸與特戰是最精銳的假想敵實兵部隊，為何不讓他們實戰模擬？ 美軍在班寧堡、共軍在朱日和都有假想敵部隊的設置，目的在模擬、研究潛在敵軍的戰術戰法。國軍有此機制，卻編制在高司單位參謀本部聯二次長室，這些都是戰略學者覺得奇怪的地方。

2024-07-04 07:30