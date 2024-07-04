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美學者：美須強化台灣防衛韌性 鼓勵兩岸對話

聯合報／ 國際中心／綜合報導
我空軍一架幻象戰機五月廿三日正準備降落在新竹空軍基地；共軍當天展開環台軍演。（法新社）
我空軍一架幻象戰機五月廿三日正準備降落在新竹空軍基地；共軍當天展開環台軍演。（法新社）

美國「外交事務」期刊二日刊登華府兩岸學者葛來儀與林碧瑩的聯名文章，呼籲美國政府必須強化台灣防衛韌性，鼓勵兩岸對話並建立可信賴的背後溝通管道，避免發生衝突。文中還說，美國應私下向中方官員承認，賴清德總統就職演說的調性和內容偏離了幾位前任總統，但沒有證據顯示賴總統計畫實施破壞穩定的措施。

日耳曼馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀與美國戰略暨國際研究中心中國國力計畫主任林碧瑩在「外交事務」期刊聯名發表「台海迫近危機，華府如何降低台北與北京的緊張」專文，對美國政府提出建議。

文中說，賴清德就職演說中，不稱「大陸」或「北京當局」，直接稱「中國」，還提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被北京痛批並在台灣周遭軍演。

文中建議，美國必須採取更積極主動手段維繫台海和平穩定，軍事上必須強化台灣防衛能力抵擋中方侵略與封鎖，同時協助建立活躍民防，確保戰略存糧與能源以強化嚇阻。共軍如果侵台，屆時台灣有能力支撐至美軍抵達。

兩人認為，除了軍事步驟與警示外，嚇阻戰略還須活躍的外交。拜登政府與中方官員私下對話時，應該承認賴清德就職演說的調性與內容偏離了幾位台灣前任總統，但美方應該強調這些談話和實際行動的區別，沒有證據顯示賴政府計畫採取破壞穩定的措施。

中方也必須了解，對台升高軍事、外交與經濟壓力等強化紅線措施，只會挑起台海緊張。如果北京繼續加大壓力，可能導致兩岸關係螺旋式下降，並增加意外對抗或衝突的風險。華府也須清楚告訴北京，對台施壓只會提高美國對台防衛承諾，這是北京不想見到的。

另一方面，華府要鼓勵賴政府強化台灣防衛韌性，並提醒台灣，美國反對台灣採行會讓中方有藉口升高態勢的行動。由於北京設定前提也尋找滋事藉口，台北必須顧及和確保行動不會造成國際輿論反對。

美國官員也需力挺賴政府強化與民主國家的關係，並明白告知，如果賴政府遵循國際社會認為務實的兩岸政策，台灣持續拓展國際社會挺台作為才是可行的。

文中建議，美國必須更主動鼓勵北京與台北恢復對話，告知雙方缺乏直接溝通管道的風險。華府應敦促雙方建立可信賴的背後管道，這對澄清風險與防止誤判極為關鍵。

華府也須鼓勵兩岸學者在中立場合碰面，這至少可協助瞭解彼此對威脅的認知。嚇阻、對話與避免單邊改變現狀是維繫台海局勢的關鍵，美國須鼓勵各方為此努力，確保不會發生衝突。

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