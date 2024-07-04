搶布掃雷獎金 部隊花招惹議

第40屆漢光演習將有多項重大革新，因此參謀總長也睽違23年到立院進行專案報告。本次漢光所有餐演部隊都將採無劇本，五天四夜連續晝夜不間斷方式演練。但缺少紅軍進行對抗，是否目前唯一以解放軍攻台為想定的漢光演習效果會走味？這集邀請中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲來探討紅軍在練兵上的重要性。

2024-07-03 13:01