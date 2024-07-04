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搶布掃雷獎金 部隊花招惹議

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
陸軍正派員赴美接裝能快速布放戰防雷的火山車載布雷系統，未來將部署在各軍團工兵營。圖／取自美國陸軍官網
陸軍正派員赴美接裝能快速布放戰防雷的火山車載布雷系統，未來將部署在各軍團工兵營。圖／取自美國陸軍官網

國防部日前決議，為提高對從事危險任務官兵保障，將提撥專款成立「爆破、掃／布雷、未爆彈」處理獎金。據了解，獎金區分三類型，官兵每個月只要有實際從事布雷相關任務訓練，並達到要求標準，即可支領一萬五千元獎金；但資源分配問題，在軍中引發爭議。經詢國防部，軍方没有否認，但昨日暫未作出進一步評論。

陸軍正派員赴美接裝首批採購能快速、大量布放戰防雷的火山車載布雷系統，未來將部署在各軍團工兵營。

據悉，「爆破、掃／布雷、未爆彈」處理獎金區分三類型，第一類型每個月只要有實際從事上述任務訓練，並達到要求標準，即可支領一萬五干元獎金。

據指出，國防部聯參在審查相關可領取獎金的部隊編制時，陸軍僅將工兵、特戰訓練中心的戰工組、爆破教官，以及特戰部隊編制內爆破手，列為適用對象，包括納入軍團工兵營的火山布雷系統操作手。

這筆獎金引發軍中一股「布雷熱」。部隊為領取獎金，不惜改換隊名，並解散原有編制加以重編，以便人人冠上「爆破」專長，準備「大家都有獎」地領取這筆獎金，引起軍內側目。

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲昨表示，國防部比照各國導入專長風險區分，不同工、不同酬才是對的，他支持設置處理獎金。

國防部 布雷系統 特戰 陸軍

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