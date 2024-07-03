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29國環太平洋軍演…美「空射標六飛彈」首度曝光 射程逾400公里
2024年環太平洋演習（RIMPAC）正在夏威夷進行中，包括美國在內的29國共計有40艘水面艦艇、150多架飛機和2萬5000人參加。有眼尖國內軍事迷發現，美國海軍在這次環太軍演中首度曝光射程可能超過400公里以上的空射型標準六型防空飛彈。
「IDF經國號」臉書粉絲專頁貼出圖文表示，美國海軍在這次演習中推出標準六型（RIM-174 ERAM）防空飛彈的空射版NAIM-174B訓練彈，並由VFA-192艦載機中隊的F/A-18E超級大黃蜂戰機掛載。貼文強調，這款新飛彈從未公開曝光，之前僅有VX-9測評中隊掛載橘白色測試彈相關照片，如今在夏威夷被目擊，並且漆有象徵訓練彈的藍色腰帶，推測這型飛彈已經正式投入服役。
根據Naval News海軍新聞網站報導，隨著解放軍空軍推出新的霹靂15、霹靂17等遠程空對空武器射程已經超過美國海軍現有的空對空武器，因此美軍推動整合和認證標準六型飛彈的空射能力。根據公開的資料，現有地（海）對空標六飛彈的射程估計可達240甚至463公里，由空中發射更將大大增加射程。
標準六型飛彈使用X波段接收器進行導引，具備「A導B射」的戰力，可以透過 F/A-18E/F戰機的AN/APG-79 或 F-35隱形戰機的AN/APG-81 AESA 雷達進行導引。並且可由前線的F-35 戰鬥機引導飛彈瞄準目標，由生存性較差的超級大黃蜂從安全距離外發射飛彈。
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