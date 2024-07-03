陸快艇入侵淡水河口後 海巡特勤隊操演「截擊登船」受矚目

海巡署特勤隊與海軍陸戰隊特勤隊所屬M109突擊快艇，近期在高雄港連日運用進出港公務船舶，聯合編組操演行進中靠航、登檢快速行進船艇的科目，疑似漢光40號演習實兵科目中反制中共利用民用艦艇滲透的灰色地帶作戰科目。海巡署偵防分署今天表示，相關科目屬海巡特勤隊的移地訓練，與漢光實兵無涉。

軍事迷連日目擊，海巡、海陸所屬突擊快艇，編成小隊在高雄港錯泊區外水域，以港務局高雄輪、民間貨輪大盈輪實施高速行進時的靠航、登船訓練。時值淡水河口遭陸籍快艇入侵案不久，海巡與海陸合作演練截擊高速行駛船舶與大型貨輪，受到矚目，懷疑與漢光實兵有關。

但海巡署偵防分署表示，海巡分署特勤隊自6月15日起移訓至南部地區實施專精訓練，全程由分署特勤隊種子教官施訓。而為利專業技能相互交流，海巡特邀請海軍陸戰隊特勤隊參與部分訓練課目，以增進雙方作業默契，共同確保海域安全，而這項訓練無涉漢光演習。

知情官員表示，國防部最近又將原預定操演的科目收回重新規畫，要徹底落實漢光40實兵操演不預演、無劇本的要求。高雄港的海巡、海陸聯合操演，屬例行移地訓練，與漢光無涉。