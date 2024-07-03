快訊

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

軍方規畫囤放彈藥 立委憂讓宮廟失去國際法保護

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
軍方發函給各地宮廟等單位，要求簽訂戰時「彈藥預屯協議書」，引發爭議。圖／軍聞社資料照
軍方發函給各地宮廟等單位，要求簽訂戰時「彈藥預屯協議書」，引發爭議。圖／軍聞社資料照

最近許多宮廟都收到軍方的公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，民眾擔心彈藥就在自家旁影響生命財產安全，以及是否有戰爭風險，軍方澄清只是演練運用，並未實際放置彈藥。立委馬文君說，日內瓦公約明訂宗教信仰場所不可作為軍事用途，為何仍規畫宮廟放置彈藥庫，國防部應說清楚。

馬文君說，最近宮廟收到後備指揮部公文，內容指戰爭前夕，彈藥將運往宮廟預先存放，以利軍隊彈藥補充使用，讓當地民眾擔憂即將有戰事發生，也擔心彈藥存放會引發意外。

後備指揮部澄清，這是考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，實際並未放置彈藥，將強化與民間團體的溝通協調與合作。

馬文君說，此事引發社會議論後，國防部表示只是演練，並無實質放置，但沒有要做，為何演練？很難說服百姓。除了民心緊張與安全問題外，更嚴重的是，據國際法日內瓦公約第53條，明定宗教信仰場所不可做為軍事用途，否則國際法保護效力將失效。

她說，國防部長顧立雄有法律專業，應該不會不理解挑戰日內瓦公約的後果。說句不中聽的，民間已有傳言，稱賴總統為扭轉自己僅40%得票率，不惜把國家推向戰爭邊緣，激化死忠支持者，她不希望這是真，但目前情勢，讓人難以樂觀。

國防部 日內瓦 馬文君

延伸閱讀

影／里長遊大陸被判刑 許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

台製自殺攻擊快艇貴烏克蘭10倍 立委質疑：框金的嗎？

卡民主基金會盧業中人事？林佳龍：需說明外交方向是否跟賴總統一致

顧立雄證實 李世強將接中科院長

相關新聞

三軍儀隊移自由廣場？李遠：不會讓儀隊日曬雨淋

國防部長顧立雄日前表示，已和文化部協調將三軍儀隊移到自由廣場表演，細節就等文化部拍板，外界擔憂三軍儀隊將受日曬雨淋之苦。...

部隊鍋EP174｜少了紅軍假想敵 漢光40是否會走味呢？

第40屆漢光演習將有多項重大革新，因此參謀總長也睽違23年到立院進行專案報告。本次漢光所有餐演部隊都將採無劇本，五天四夜連續晝夜不間斷方式演練。但缺少紅軍進行對抗，是否目前唯一以解放軍攻台為想定的漢光演習效果會走味？這集邀請中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲來探討紅軍在練兵上的重要性。

金門縣府昨才去泉州送錢 澎湖漁船遭陸扣留...地方看：都白捐了

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨日晚間在金門外海作業，疑似越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，對此，金門縣長陳福海表示知情，...

軍方規畫囤放彈藥 立委憂讓宮廟失去國際法保護

最近許多宮廟都收到軍方的公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，民眾擔心彈藥就在自家旁影響生命財產安全，以及是否有戰爭風...

台海緊張再升高之際 22架次共機繞台

兩岸、南海情勢再升高之際，國防部公布最新中共解放軍台海周邊海、空域動態，從昨天(2日)清晨6時至今天(3日)清晨為止，共...

中菲仁愛礁數度衝突 博明：北京用來模擬實際攻台演練

川普時代的副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）2日在華府的保守派智庫傳統基金會表示，美國應在仁愛礁事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。