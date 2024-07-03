軍方規畫囤放彈藥 立委憂讓宮廟失去國際法保護

最近許多宮廟都收到軍方的公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，民眾擔心彈藥就在自家旁影響生命財產安全，以及是否有戰爭風險，軍方澄清只是演練運用，並未實際放置彈藥。立委馬文君說，日內瓦公約明訂宗教信仰場所不可作為軍事用途，為何仍規畫宮廟放置彈藥庫，國防部應說清楚。

馬文君說，最近宮廟收到後備指揮部公文，內容指戰爭前夕，彈藥將運往宮廟預先存放，以利軍隊彈藥補充使用，讓當地民眾擔憂即將有戰事發生，也擔心彈藥存放會引發意外。

後備指揮部澄清，這是考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，實際並未放置彈藥，將強化與民間團體的溝通協調與合作。

馬文君說，此事引發社會議論後，國防部表示只是演練，並無實質放置，但沒有要做，為何演練？很難說服百姓。除了民心緊張與安全問題外，更嚴重的是，據國際法日內瓦公約第53條，明定宗教信仰場所不可做為軍事用途，否則國際法保護效力將失效。

她說，國防部長顧立雄有法律專業，應該不會不理解挑戰日內瓦公約的後果。說句不中聽的，民間已有傳言，稱賴總統為扭轉自己僅40%得票率，不惜把國家推向戰爭邊緣，激化死忠支持者，她不希望這是真，但目前情勢，讓人難以樂觀。