美國之音訪駐美代表 俞大㵢：中國對台採法律戰

美國媒體「美國之音」今天刊出駐美代表俞大㵢專訪，他提到總統賴清德就職後，中國在台灣水域附近舉行軍事演習、軍機和軍艦也經常出現，同時也對台灣採取「法律戰」。

美國之音（VOA）以問答方式刊出俞大㵢英文受訪內容。對於賴總統上任後，中國對台施壓，俞大㵢說，情勢變得更具威脅，包括中國在台灣水域附近的軍事動態，中國同時也發布海警局第3號令及懲治台獨的「22條意見」。

日前，美國之音中文網也刊出俞大㵢的中文專訪。他說，中國海警局第3號令是中國海警6月17日對菲律賓海警製造衝突的依據。中國想藉法律把台灣海峽、東海、南海變成中國的內海。他認為，不只台灣，國際社會也應予以駁斥與反對。

2艘菲律賓海軍充氣船6月17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警乘超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

俞大㵢對美國之音中文網說，中國懲治台獨的「22條意見」包含嚴厲措施，甚至判死刑。只要任何幫助台獨、認同台獨、甚至外國人都可能被列入懲治，這對台海兩岸的發展極為不利，是在把台灣人推開，而不是把台灣人納入。

同時，美國之音英文網報導，俞大㵢說，台灣在人工智慧革命中具有重要意義。中國一直努力推進人工智慧，在半導體、晶片等領域投入大量資源、金錢與人力，試圖複製台灣經驗，他們還沒成功。維持對中國的優勢非常重要，科技須用於良善目的，探索、擴展人類的想像力和利益，而非用於控制人民。