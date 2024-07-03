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台海緊張再升高之際 22架次共機繞台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海、空域動態，從昨天(2日)清晨6時至今天(3日)清晨為止，共計偵獲共機22架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海、空域動態，從昨天(2日)清晨6時至今天(3日)清晨為止，共計偵獲共機22架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

兩岸、南海情勢再升高之際，國防部公布最新中共解放軍台海周邊海、空域動態，從昨天(2日)清晨6時至今天(3日)清晨為止，共計偵獲共機22架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門水域遭2艘中國大陸海警船強行登檢並將船隻押回大陸，同時中共海軍山東號航艦現身菲律賓海域，再次引發兩岸及南海情勢緊張，國防部公布最新解放軍台海周邊海、空域動態以及台海周邊海、空域活動示意圖。

其中共機20架次逾越台海中線接近我北部、中部、西南和東南空域，同時有多架次疑似艦載直升機，分別在鵝鑾鼻東北方約96浬、西南方約44浬和西南西等方向海域活動，格外引發關注。

國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統密切監控和應處。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

共機13架次繞台 艦載直升機現身東南空域近3小時

共機20架次越台海中線 最近距基隆40浬

中共24機艦台海周邊活動 最近距基隆42浬

影／共機4闖花東空域 國軍疑派飛彈車組機動追監

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