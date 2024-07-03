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今起3天共軍東海軍演 距台最近百海里內

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中共解放軍三日起將在浙江以東的東海近海執行為期三天的「軍事任務」，最近距離台灣不到一百海里。由於大陸第三艘航空母艦福建號三日可能駛離上海進行第三次海試，外界研判可能就是這次的軍事任務。

據中國海事局官網，浙江海事局昨上午發布航行警告，公布十五點座標，表示七月三日凌晨四時至五日晚上六時，將在這十五點連線水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

中央社報導，越南軍事記者Duan Dang在Ｘ平台發文指出，中國宣布三至五日在距離台灣不到一百海里的東海，舉行大規模軍事演習。他公布的連線水域圖，顯示在浙江近海。

報導引述軍事網友在Ｘ平台發布圖文說，這次遼寧海事局沒有發布任何相關航行警告，唯一與試航相關的航行警告似乎是浙江海事局發布的。這次時間很短，只持續到五日晚上六時，地區在浙江以東的東海海域。

從演習場地面積巨大但持續時間較短來看，猜測很可能是福建號首次彈射起飛試驗，又或是一次指向台灣海峽的軍演。並發布氣象預測圖稱，預計未來三天，舟山群島附近將出現強風，這可能是福建艦海試區域南移的原因。

此前，上海海事局一日發布航行警告，三日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。

由於與福建艦先前兩次海試前發布的航行警告類似，外界研判可能是福建艦將離港進行第三次海試。

上海 演習 福建

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