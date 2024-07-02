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勉新任軍官 顧立雄：為人民保留自決權利

中央社／ 台北2日電
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄今天主持「國軍軍事校院113年班愛國教育」結訓典禮，期勉初任軍官創新並勇於面對挑戰，並指出軍人責任就是守護國家，守護得來不易的民主自由生活方式，為中華民國、為世世代代人民，保留自我決定的權利。

國軍媒體「軍聞社」報導指出，結訓典禮今天上午在國防大學復興崗校區舉行；顧立雄致詞表示，在新任官身上看到國軍無限的可能性，他自己已經不太記得剛從學校畢業的心情，但是他知道，現在的自己每天都是戰戰兢兢、全力以赴，就如同大家一樣，面對著相同的挑戰與責任。

顧立雄勉勵所有新任官，在未來的每一個階段都要全力以赴完成任務，大家的責任就是守護中華民國，守護得來不易的民主自由生活方式，並且維持台海與周邊區域的和平穩定，為中華民國、為世世代代的所有人民，保留自我決定的權利。

顧立雄強調，台灣的自由民主正面臨嚴峻的挑戰，中共從來沒有掩飾想要併吞台灣的野心，不停在灰色地帶襲擾、軍事動員、外交孤立、經濟脅迫、認知作戰等，企圖分化台灣、孤立台灣，削弱台灣的團結及抵抗意志，但台灣必須維持台海和平，乃至印太地區的穩定，並藉由開放社會的創新與努力，強韌的國家自由民主體制，持續讓全世界看到台灣自我防衛的決心。

顧立雄指出，面對敵人威脅，政府會盡最大的努力，籌獲滿足作戰需求，符合不對稱作戰的裝備武器，導入先進實戰化的訓練，配合以科學方法模式，模擬驗證的作戰及後勤計畫，政府要將國軍打造成為可以守住台灣，能打仗、能打勝仗的現代化部隊，讓這一支現代化部隊發揮戰力，最重要的、最關鍵的，就是現在上課的每一位新任軍官。

顧立雄期許新任軍官，不拘泥於形式，不故步自封，國軍就會創新；只要每一個人，都想讓自己的工作有意義，國軍就會更好。每一位新任官都是國家重要的防衛力量，相信大家都能夠讓國軍變得更好，進而讓國家更進步，讓台灣更安全。

國軍 軍人 顧立雄

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