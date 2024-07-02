參考美軍演習 國防院學者促國軍電戰版本強化更新

針對國軍電戰整備，國防安全研究院委任助理研究員高志榮指出，國軍應加速與美軍協議，依美軍現有3小時作業時限內更新電戰版本的能力，縮短國軍版本的更新時間，並強化台美電子情資交換，以及提升國軍整體電戰能力更新。

國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮昨天以「美空軍『迅捷渡鴉』演習對國軍電戰整備之啟示」為題，撰寫即時短評刊登於國防院官網，指出美國空軍第350頻譜作戰聯隊，日前完成「迅捷渡鴉」（Exercise Rapid Raven）演習，藉由演練因應對手電戰干擾後的即時反制作為，驗證新技術提升後，保有電磁頻譜作戰優勢的先進能力。

高志榮提到，演習藉由運用各式載台的電戰裝備，偵蒐對手行動中的各式雷達作戰模式電子參數，並運用數據鏈路傳輸回該聯隊，續由官兵導入人工智慧、機器學習及識別等技術，為電子戰支援手段，快速執行電戰攻擊及電子資料反應檔版本編建，於3小時內回傳給美空軍70餘種飛機系統。

面對美軍電戰版本更新作業時限縮短為3小時，高志榮指出，美國空軍原本是每季才能作業一次，而國軍則是在提出新威脅時，由美軍完成版本傳輸至空軍作戰指揮部，再將其傳至空軍各聯隊下載到飛機及莢艙。

高志榮提到，國軍電子參數偵蒐是依靠地面偵蒐站台、空中各式飛機及可即時下鏈的幻象2000戰機攜掛ASTAC電子偵蒐莢艙，執行對台海周邊威脅電子參數比對識別，不熟悉的電子信號則是向美方提出釋疑，但中共空軍在台海演訓及戰備警巡時，其主動電子掃描陣列雷達的空中兵力，均未開啟雷達，致使其電子參數較難偵獲。

對於產生的問題，高志榮表示，電戰版本均需靠美軍提供或是購入參數自行編建於國造與法系裝備，一旦台海發生衝突，若無電戰版本，作戰載台及地面偵蒐設施只能顯示為不明威脅（UNKNOWN），較難識別威脅種類，來採取適當對應行動或電戰防護作為，尤其是空中對應時間極短，亟需更新電戰版本。

對於國軍在電子戰應加速和美軍協議的事項，高志榮指出，應縮短國軍電戰版本的更新，能依美軍3小時作業時限，提供國軍電戰版本，其次為台海軍事是對台灣首當其衝，衝突爆發時即可偵收敵參數，但辨識能力不足，故提升LINK-16數據鏈路能力，可回傳參數至美軍系統，另或全面提升至LINK-22系統，來達成電戰參數傳輸的目的，藉以強化與美電子情資交換及國軍電戰整體能力。