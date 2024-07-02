影／曾泊靠夏威夷引關注 海巡新竹艦遠洋巡護1萬7千公里返台

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供

海巡署的4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地，海洋委員會主委管碧玲、海巡署長張忠龍特地登艦慰問，對海巡執法專業能力表達肯定。

海巡署表示，「公海漁業巡護」是每年配合漁業署編排2至3航次的例行遠洋巡護任務，除維護我國遠洋漁船安全、善盡公海巡護的國際責任，主要亦為查察涉及「非法、未報告、不受規範（Illegal、Unreport、Unregulated，IUU）」之漁撈行為或其他不法情事，落實善盡我國維護漁業資源永續利用之責。

新竹艦5月29日自台北港海巡基地啟航，途中依巡護範圍及航線規畫，於6月12日進入夏威夷的檀香山港實施例行性整補。整個航次共登檢或以無線電慰問我國漁船7艘次，提供遠洋作業漁民必要協助、表達來自政府團隊的關懷。

同時積極宣導5月8日修正公告的「遠洋漁業條例」相關內容，特別強調絕不允許如6月19日查獲蘇澳籍漁船捕撈鯊魚「割鰭棄身」的嚴重違法行為，以確保我國遠洋漁業健全發展及維護海洋資源永續發展。

艦隊分署指出，本航次是海巡人道救援艦的首度遠洋巡護任務，也是落實行政院統合各部會建構「我國漁船互助、海巡署艦隊馳援、美國AMVER全球互助、國際官方救援體系及遠距智慧醫療」的海上安全五重防護網，以實際行動確保我國漁船於公海的作業安全，以及將專業醫療守護能量擴及至中西太平洋公海。

管碧玲今天特別對新竹艦上約佔三成的女性海巡隊員表達讚賞，她說這10人擔任各種職務，從分隊長到輪機、大廚、甲板和機艙當值、帶隊登檢、翻譯等工作，完全與男性同仁並肩扛責，讓新竹艦這趟任務不僅首開大艦遠航護漁，更是海巡女力的最佳表徵。

管碧玲同時感謝全艦同仁辛勤付出，希望返航後好好休息、調整狀態，準備隨時迎接新的任務。

海巡署的4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地，海洋委員會主委管碧玲（中）、海巡署長張忠龍（左二）等人特地登艦慰問。圖／海巡署提供
海巡署的4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地，海洋委員會主委管碧玲（中）、海巡署長張忠龍（左二）等人特地登艦慰問。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供
海洋委員會主委管碧玲（中）特別對新竹艦上約佔三成的女性海巡隊員表達讚賞。圖／海巡署提供
海洋委員會主委管碧玲（中）特別對新竹艦上約佔三成的女性海巡隊員表達讚賞。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，在公海登檢我國籍漁船，還送小點心給外籍漁工。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，在公海登檢我國籍漁船，還送小點心給外籍漁工。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供
海巡署4千噸級新竹艦執行今年首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，歷經35天、超過1萬7千公里航程，今天返抵台北港基地。圖為在公海登檢我國籍漁船。圖／海巡署提供

台北港 海巡署

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