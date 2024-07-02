「新竹艦」海巡萬里返航 管碧玲表揚10女力

海委會海巡署「新竹艦」完成今年首航次太平洋公海漁業巡護任務，今天返抵台北港，主委管碧玲登艦慰勉並表揚10名服勤女性人員為任務帶來多元包容，讚揚「女力撐起一片天」。

管碧玲表示，「新竹艦」5月29日自台北港啟航，赴太平洋公海水域巡航，35天航行超過1萬7000公里，期間透過無線電慰問台灣籍船舶，將國家的關心帶給在海上拚搏漁民們並登檢公海作業漁船，加強跨國界漁業管理和監控，充份展現海巡「溫暖關懷、嚴正執法」。

海洋委員會新聞稿指出，管碧玲表揚「新竹艦」服勤10名女性人員，她們占總艦隊人員比例近3成，各自擔任艦上不同工作，有分隊長、隊員及大廚，從甲板當職、登檢帶隊、翻譯、機艙當值及膳食等，工作表現傑出，讓女性在海洋專業領域發展開拓新局面，也是基層歷練成長典範。

海委會表示，分隊長林筱融負責航行當值，她在警專畢業後考上水上警察三等特考，畢業後投入遠洋巡護任務，這次航次是她第3個航次任務，累積總航程已經可以繞地球一圈。

此外，分隊長劉宜沛負責輪機當值，她為警專畢業、精通外語翻譯，讓外交得以順利進行；還有大廚邱雅翎與另一名廚師共同負責40多人每日3餐，用盡腦汁變換菜色，讓艦上人員吃飽也吃巧。