府推防衛韌性委員會 揭仲：全動署恐「叫不動」各部會

總統賴清德在就職滿月記者會上宣布將成立「全社會防衛韌性委員會」委員會，不過外界質疑是否和現有國安會等體制疊床架屋？國防安全研究院國防戰略所長蘇紫雲指出，委員會只是政策諮詢平台，但也戰略專家擔憂，現有全動署的位階太低，未來如何落實執行才是問題關鍵。

總統賴清德在就職滿月記者會上宣布將成立三大委員會，其中「全社會防衛韌性委員會」，將強化國防、民生、災防、民主四大韌性為目標，擴大民力的運用，加強物資整備與維生配送系統，強化能源及關鍵基礎設施的安全。

蘇紫雲指出，基於憲政體制，「全社會防衛韌性委員會」只是政策諮詢平台，並非實際執行機關，實務的落實可由總統指揮國防外交部門或由閣揆轉交行政部會辦理。

他強調，作為一個邀集產官學界的任務編組委員會，可以跳脫官僚本位思考，並可迴避國安會等機關的敏感性，邀集更多元國內外學者專家參與討論。

不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，目前行政院已經設有全民防衛動員會報，問題在於全民防衛業務執行單位為隸屬國防部的三級機關全民防衛動員署，位階太低，難以指揮各部會。

他舉例，關於電網關鍵基礎設施的防護、大量傷患處置等牽涉經濟部、各國營事業和衛福部等部會，以全動署的位階，恐怕「叫不動」各部會。因此，就算總統府層級的防衛韌性委員會提出再多好意見，到行政部門的執行面能否落實，才是問題所在。

揭仲認為，務實的做法應該在行政院位階成立防衛動員委員會，由副院長擔任召集人，納入各部會，也才叫得動各部門。