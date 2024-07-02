考察國軍心戰大隊 沈伯洋盼業務精簡加強戰訓

立法院外交及國防委員會昨天考察國防部政治作戰局心理作戰大隊任務現況，出席考察的立委沈伯洋表示，心戰大隊有能力做到對敵心戰、反制中國認知作戰，鞏固軍民心防等領域，但如寫報告等「業務」仍應精簡，專注戰訓本務。

沈伯洋今天告訴中央社記者，心戰大隊有能力執行心戰、反制認知作戰等任務領域；但如同其他的國軍單位現在所面臨狀況一樣，「業務」量太大，如寫報告等文書資料仍太多，這也是國軍整體的問題。當業務愈精簡，愈能夠專注於戰訓本務的精進。

沈伯洋表示，心戰大隊目前針對相關任務有專業器材、車輛等，這也是相當重要的一個環節；但目前準備的數量仍遠不夠，戰爭爆發後所會需要的數量，無論是人員或器材的量能，都還有提升的空間。

國軍媒體「軍聞社」昨天報導指出，立法院外交及國防委員會昨日安排前往復興崗營區，考察國防部政治作戰局心理作戰大隊任務現況，並在專人引導下，瞭解各中隊作業實況。據了解，昨日委員會的考察，出席立委為沈伯洋。

沈伯洋表示，從心戰大隊的硬體裝備陳展與各項成果的展現，相信心戰大隊的能量是足以執行「對敵心戰、反制中共認知作戰、鞏固軍民心防」的專業部隊，期盼未來能在硬體裝備上，有所提升及擴增，為國軍政戰戰力建構更強大的能量。

沈伯洋指出，「輿情分析」在民間單位都持續進行，應當要怎麼與軍方相互結合，並且傳散「第一手」最新的訊息到國際社會，是政戰很重要的任務，期盼心戰大隊能強化國際宣傳能力，以利有效執行資訊心戰，傳達戰略溝通目標，爭取國際社會的支持。

針對面對錯假訊息傳散、不實言論傳播的環節，沈伯洋今天受訪提到，他有和軍方指出，現在詆毀國軍的人太多，甚至有些人根本不是台灣人，如何應對國內外對國軍的不實詆毀，該如何有效應處，都是他日後會再和軍方追蹤的重點。