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宮廟戰時屯彈藥挨批 專家：規劃儲存點90%牴觸國際法

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
後備教召部隊在廟宇設立指揮所。記者洪哲政/攝影
後備教召部隊在廟宇設立指揮所。記者洪哲政/攝影

苗栗有宮廟近日獲得苗栗縣後備指揮部函送公文，要求與宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定」，引發部分專家質疑違反「國際法」、「武裝衝突法」。但國防大學前主任教官、備役上校王佩陸表示，在高度城鎮化的台灣戰場，若按武裝衝突法規定，恐怕國軍現有規劃戰時儲存輜重彈藥的計畫地點，「90%不能用」。政府提倡的全民國防和國際法有根本性的衝突。

苗栗後備指揮部昨日澄清，這項協調僅為程序演練，是為提升後勤支援韌性，目前沒有要進行實際執行。

王佩陸表示，台灣防衛作戰到底適不適用？以哈戰爭中，哈馬斯用醫院開設地道，一開始有人譴責，但戰事發展到現在，反而是以色列攻擊醫院之舉遭物議。

他質疑，若戰事已燒上本土，面對高度城鎮化的戰場環境與生死存亡，國軍用兵若仍自我設限，試問有哪處可讓防衛作戰部隊隱蔽？1、3、5類物資、包括糧秣給養、燃料及彈藥要放哪？後備部隊到哪裡實施戰術位置動員？民間物資放哪？他說，就武裝衝突法而言，國軍現行規劃的地點90%不能用？必須要有答案，而不能只是反對。

他引述我國「全民國防」的定義：「採取軍民一體、全民參與的形式，整合有形軍事武力、民間可用資源與無形防衛意志的總體國防力量，藉以支持台澎金馬防衛作戰及重大災害防救，確保國家安全。台澎金馬防衛作戰並無前方與後方之分，一旦敵人武力犯我，全體軍民同胞就將同島一命、生死與共。」

王佩陸說，政府倡議的「全民國防」與國際法、武裝衝突法已產生衝突性。他認為，國際法是侵犯他國的限制法律，當敵人侵犯你時，爲保障自己生存時，必須調整。戰時部隊軍法官對部隊長的行動方案下達及命令下達至為重要，因爲軍法官決定了戰後指揮官的法律行為是否合法。

國軍 國防大學

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