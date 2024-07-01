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巡察屏東台東部隊 監委：應對心理戰保持高度戒心

中央社／ 台北1日電

監察院今天指出，監委6月27、28日巡察屏東、台東軍事單位，瞭解國軍部隊作戰訓練測考執行情形。監委蕭自佑說，國軍應不斷精研各項戰術戰法，並就對岸的心理戰、認知作戰保持高度戒心。

監察院透過新聞稿表示，監察院外交及國防委員會6月26日到28日與交通及採購委員會舉行聯合巡察，其中27、28日視察屏東及台東地區相關軍事單位。

外交及國防委員會召集人蕭自佑27日偕同監委一行14人，由國防部副總長執行官鄭榮豐上將及海軍副司令敖以智中將等人陪同，巡察三軍聯合作戰訓練基地指揮部，以瞭解國軍部隊作戰訓練測考執行情形。

監察院指出，巡察委員在72高地安管中心聽取任務簡報後，視察陸軍542旅現地戰術訓練實況，並頒發團體加菜金。座談中，蕭自佑及與會監委關注部隊訓練等各項問題，並分別由國防部各相關主管答覆。

監察院說，為瞭解院調查幻象戰機墜海案的機關檢討改進情形，以及空軍第七聯隊改制後戰備整備現況，監委28日巡察空軍志航基地，聽取0314M-2000型機墜海案，以及勇鷹高教機AJT換訓進度報告，並視察AJT型機、模擬機暨警戒室。

蕭自佑表示，在共軍機艦持續繞台之際，國軍應集思廣益，在現行「守勢防衛」政策指導下，集合既有的國防資源，不斷精研各項戰術戰法及源頭打擊能力，並就對岸的心理戰、認知作戰保持高度戒心。

監察院說，經由這次巡察，監委對國軍部隊精實訓練及官兵所展現的高昂士氣與戰鬥意志，給予高度肯定，期盼國軍能進一步精實戰備，共同守護家園。

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